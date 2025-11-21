Для красоты, здоровья и души: лучшие подарки на День матери

День матери ежегодно отмечается в России в последнее воскресенье ноября, в 2025 году оно выпадает на 30-е число. Каждый житель страны стремится в этот день порадовать своих мам. Что можно подарить близким в этот день, чтобы проявить свою любовь и заботу, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

По словам психолога, если мама следит за собой и любит ухаживать за своей внешностью, можно выбрать в качестве подарка уходовые продукты.

«Например, крымские масла, настоянные на травах, особенно японская айва, пахнет невозможно вкусно и нежно. Или убтан рисовый, многофункциональное средство: и скраб, и пудра, и маска, и так далее. Если мама любит вкусно готовить, помогут современные помощники: аэрогриль для вкусной ресторанной корочки, вакууматор для сохранения сока и вкуса продуктов, мини-повар для быстрых кашек, мультипекарь с разными насадками поможет готовить и орешки, и покеты», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если мама любит быть на гребне волны новостей, продолжила психолог, ей пригодятся: раскладной телефон, который можно использовать и как книгу, и как планшет или электронная книга, чтобы читать любимые книги с подсветкой даже ночью.

«Если мама любит чистоту и ухаживать за домом, ей понравятся средства для уборки с натуральными эфирными маслами — и пахнет великолепно, и отмывает блестяще, робот пылесос с влажной уборкой», — отметила Метальникова.

Если мама — красотка и любит бывать на публике, ее порадуют такие подарки, как билеты в театр или на мюзикл, а также, например, сумочка современной художницы с ее портретом в оригинальном авторском стиле.

«Позаботиться о своем здоровье мамам очень помогут, например, Михаил Советов с его простыми ясными советами по здоровью или книга "Сытый мозг счастливый мозг" — одна из лучших в теме здоровья и микробиома. Разобраться в себе и почувствовать себя лучше помогут: книги "Близко к сердцу" и "Дары несовершенства" или тренинг-дневник "С любовью к себе" с практиками и медитациями», — добавила психолог.

Для самых современных мам будут очень приятны, например, коленный стул, который хранит осанку и бережет спину или аромалампа, которая поможет создать в доме здоровый воздух и приятную атмосферу.

«Для передовых мам, которые не собираются сидеть с внуками, а рвутся менять мир, пригодятся книга "Невидимые женщины" — о том, сколько еще нерешенных вопросов женщинам предстоит решить (там есть и советы по здоровью), кольцевая лампа для записи видео в блог, прибор "Виеда" для биоэнергомассажа, который поможет оздоровить себя и всю семью», — посоветовала Метальникова.

Ранее стали известны смертельно опасные ритуалы после бани.