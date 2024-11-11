Актер выстрелил в посетительницу квеста в Москве: что известно о судьбе аниматора и пострадавшей

Актер квеста «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» в Измайлово ранил из пистолета 19-летнюю посетительницу, сообщил телеграм-канал Mash. Сотрудник уже уволен, пострадавшей будут возмещены расходы на лечение, рассказала PR-директор агрегатора «Мир квестов» Анастасия Недумова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Аниматор выстрелил в девушку холостыми, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД. По данным SHOT, пострадавшая получила ожог и травму шеи. После осмотра врачи отпустили студентку домой, где она будет продолжать лечение, ее здоровью ничего не угрожает. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» связался с агрегатором «Мир квестов», чтобы узнать их версию произошедшего. PR-директор отметила, что компания не является непосредственным организатором игр.

По словам самого организатора, инцидент произошел 6 ноября. Аниматор нарушил правила проведения игры и принес с собой собственный реквизит, которым и нанес травму гостям. До произошедшего актер работал 1 месяц и перед этим стажировался в течение 2 месяцев. Организатор уверяет, что после прохождения стажировки новый сотрудник сдавал тесты на знания сценария и всех регламентов работы, с которыми предварительно был ознакомлен.

«При принятии на работу сотрудники подписывают документы, в которых есть формулировка о том, что актеры обязуются «при проведении квеста не использовать предметы, опасные для жизни и безопасности игроков (высокотоксичных материалов, взрывчатых веществ, опасных химических реагентов, огнестрельного и пневматического оружия, открытого огня, холодного оружия, включая гвозди, молотки, пилы различных модификаций)». В данном случае, актер нарушил правила компании и пункт договора», — сообщили в компании.

На данный момент актер уже уволен, его дальнейшую судьбу решат правоохранительные органы. Организатор заявил, что окажет полное содействие следствию.

Фото: [ REGIONS/Александр Смолин ]

Игроков на квесте было 2, в том числе пострадавшая девушка. После произошедшего организаторы держали связь с участниками и предложили компенсировать расходы, которые те понесли «в связи с некачественно предоставленной услугой», отметила Недумова. Посетители в письменной форме отказались от всех претензий. По данным PR-директора, в настоящее время пострадавшая девушка находится в нормальном состоянии, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Потерпевшей обещают предоставить моральную компенсацию и покрыть расходы на лечение.

По словам представителя компании, в день инцидента была проведена проверка локации, организатор дал объяснения в полиции.

«От лица агрегатора «Мир квестов» мы дополнительно проводим проверку локации: отправим «тайных покупателей» и только после подтверждения урегулирования ситуации продолжим сотрудничество с проектом. На данный момент мы отключили возможность забронировать игру через нашу площадку», — заключила Недумова.

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