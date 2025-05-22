Александр Ревва сменил украинское гражданство на российское после критики СВО: где сейчас находится певец

Александр Ревва — певец, шоумен, телеведущий и актер получил российское гражданство после долгих лет нахождения в России и критики СВО, сообщает РИА Новости. Ранее артист, уроженец Донецка, был гражданином Украины. Чем сейчас занимается шоумен и что он говорил про спецоперацию — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Родом из Донецка

Певец родился в 1974 году в Донецке. Его мать — Любовь Николаевна, родила двойню (Александра и его сестру-близняшку Наталью) в 19 лет. Отношения с отцом детей не сложились, и он ушел из семьи, когда близняшкам исполнилось девять месяцев. В одном из интервью Владимир Ревва (отец) делился, что они с женой были слишком разными людьми. Он женился на ней из чувства долга, когда она забеременела, но вскоре понял, что у них нет ничего общего, и принял решение уйти.

Александр Ревва вырос в окружении женщин. Его воспитанием занимались мать и бабушка. Шоумен вспоминал, что они с сестрой называли бабушку мамой, а Любовь Николаевну — «мапой», так как она заменяла им обоих родителей. Александр признавался, что в детстве ему не хватало материнской заботы, так как она одна воспитывала детей и много работала. Алиментов, выплачиваемых отцом, не хватало, поэтому будущий шоумен с ранних лет старался помогать матери, зарабатывая как мог: мыл полы на почте, работал на базе горюче-смазочных материалов.

В 1999 году Ревва перебрался в Москву. Спустя год он начал свой путь юмориста в команде КВН из Сочи «Утомленные солнцем». Широкую известность Александру принесло участие в проекте Comedy Club, куда он пришел в 2006 году по приглашению Гарика Мартиросяна. Наиболее популярным образом Реввы стал эпатажный Артур Пирожков, под этим псевдонимом комик начал свою музыкальную карьеру.

Долгое время шоумен не получал российское гражданство. В 2010 году, давно проживая в Москве, комик признавался, что по-прежнему имеет украинское гражданство и прописку в Донецке, хотя обстоятельства «вынуждают» его к переменам, но он «держится». Гражданином РФ Ревва стал лишь в мае 2025 года, пишет РИА Новости.

Фото: [ commons.wikimedia/Okras ]

Высказывания про СВО

В день начала СВО Александр Ревва опубликовал антивоенный пост в социальных сетях, который впоследствии удалил. В посте он призывал остановить конфликт, подумав о стариках и детях. Кроме того, после начала СВО Ревва отменил свои выступления, уехал из России и перестал поддерживать связь с отцом из Донецка, но, как отмечал его отец, продолжал общаться со своим приятелем по КВН Владимиром Зеленским.

Тогда журналист Алена Жигалова утверждала, что Александр с семьей перебрался в Испанию. Однако позже представитель супруги артиста опроверг это, объяснив, что Ревва просто уехал на отдых. Вскоре появились сведения, что шоумен не намерен возвращаться в Россию и выставил на продажу свой дом в Подмосковье.

Зарабатывать в Европе у Александра не вышло и спустя год он попытался вернуться в Россию с концертным туром. Несмотря на массовую «отмену» артиста в РФ, в сентябре 2022 года он все же вернулся в Москву и стал посещать светские мероприятия. А в октябре 2023 года, по данным телеграм-канала Mash, артист отменил продажу своего дома за 250 млн рублей и уволил риелтора. Сегодня Ревва продолжает посещать шоу и различные проекты на российском телевидении.

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