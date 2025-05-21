Привязанность к маме и обида на бывших: стала известна тайна одиночества 30-летнего Егора Крида

Певец Егор Крид пытается найти в девушках маму, поэтому у него не получаются нормальные отношения. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выразила психолог Ольга Трухан. Ранее бывшая девушка певца Ксения Дели, которая несколько лет назад вышла замуж за за египетского олигарха Оссама Фати Раба Аль-Шарифа, призналась в соцсетях, что «чуть не потеряла семью» из-за блогерства. Сам Крид, кажется, пока что не собирается создавать свою «ячейку общества» на пороге 31 года.

Крид — жертва абьюза?

В последних альбомах Крида можно заметить намеки на его прошлые отношения, которые всегда заканчивались плохо для артиста. В своих песнях Егор позволял себе язвительные строки и грубые отсылки. Как отметила психолог Трухан, у творческих людей особое восприятие жизни, поэтому поэзию Крида в этом вопросе тоже нужно рассматривать особенно.

«Творческие люди особенные, они многие вещи пишут просто из-за того, что пришло вдохновение, так рука легла. “Я написал это красиво, мне это нравится”. Это не прямо крик души. Это не всегда совпадает с реальностью, это может быть какой-то герой», — пояснила она.

Однако даже к оскорблениям нельзя относиться снисходительно, поскольку в случае Крида говорит сильная обида на его бывших девушек, продолжила эксперт.

«Это в принципе обида на что-то: "Что-то у меня не получается, я злюсь на что-то". И тут надо разбираться конкретно с человеком. Есть препятствие, которое мешает ему пойти в глубину отношений. Одновременно это и является творческим вдохновением. Для творчества сейчас нужна некая тема страданий, у тебя должен быть какой-то изъян, мотивация, чтобы ты сублимировал свою нереализованную энергию любви, секса и романтики в творчество. И для этого нужна какая-то болевая точка», — выразила мнение Трухан.

И болевых точек у артиста немало: одна из известных связана с его паническими атаками. Крид не раз жаловался в интервью, на подкастах или в шоу, что его долгое время не покидали панические атаки, напомнила психолог.

Фото: [ соцсети ]

И такого рода душевные переживания, нестабильное психологическое состояние неудивительно для крупных звезд. Однако оно не является нормой, заявила Трухан.

«Это не норма, но чаще всего так бывает. Проработав психологическую травму, убрав страдания, они перестанут творить», — пояснила психолог.

При этом эксперт не видит смысла в лечении Крида, поскольку творчество артиста откликается у множества его поклонников.

«Играя роль жертвы, мир хочет его спасти, потому что он же несчастный, у него панические атаки, он в любой сфере несчастный. Это эксплуатация, которая дарит дополнительную армию поклонников. А на самом деле, если мы посмотрим, та же самая жертва, которую он транслирует, — очень серьезный манипулятор, потому что он стягивает на себя эти жертвы», — подчеркнула психолог.

Однако Егор делает это неосознанно, он не пытается таким образом заработать или сделать кому-то больно. В случае Крида логика выстраивается таким образом: женщины — агрессоры, причиняющие ему боль, а мир в лице поклонников и близких спасает его. Говоря о том, почему отношения пензенского поп-артиста не складываются, ответ один — у его бывших девушек явно не складывалась картинка на экране с реальным миром, уверена Трухан.

«Давайте пофантазируем: “Я вижу очень красивого, богатого и и знаменитого парня. И я хочу присоединиться к нему, потому что благодаря ему я буду вхожа в эти круги, я буду иметь статус". А на самом деле, там все не так замечательно, потому что это очень чуткие ранимые люди в быту. Его надо успокаивать, обслуживать, понимать, выслушивать, жалеть, ухаживать, надо быть в его тени, чтобы не составить ему конкуренцию. Очень часто получается, что они ошибаются: “Я хотела звезду, а получила человека, уязвимого в быту”», — отметила специалист.

По этой причине бывшие Крида находят других людей. При этом первыми о расставании говорят именно девушки, а не сам артист, заверила Трухан.

«Он создает контекст, что с ним уже становится невыносимо. Он сам не будет бросать, такого человека надо очень сильно довести, чтобы он тебя бросил. Очень часто за красивой и яркой фигурой скрывается уязвимый мальчик, которого надо жалеть, поддерживать, а не все на это готовы», — подчеркнула психолог.

Кроме того, на трудности в отношениях может влиять и его мама, поскольку Крид зависим от отношений с ней, считает Трухан.

«Мама его поддерживает, всегда рядом на концертах, он ищет ее аналог в девушках. А пока не нашел, можно сказать, что мир и все девушки плохие, потому что они сейчас — не мама», — заключила специалист.

Фото: [ соцсети ]

Что бывшие говорили о Криде

В интервью Надежде Стрелец блогер Валя Карнавал призналась, что их отношения с Кридом были «яркими», но «изматывающими».

«Мы друг друга измотали и измучили. После расставания были агрессивными и импульсивными. Все, что между нами было, пытались превратить во что-то злое», — заявила блогер.

После выхода клипа Егора Крида «Pussy Boy», в котором, по мнению многих, он высмеял Валю, она ответила в Сети резкой критикой:

«Настолько грязного хайпа не ожидала. Больше не позволю унижать себя и оскорблять», — высказалась Карнавал.

В свою очередь, певица Нюша упомянула, что в отношениях с Кридом были моменты эмоционального напряжения и ссор, что также повлияло на их расставание. Она старалась поддерживать Егора в начале его карьеры, но со временем почувствовала, что их пути расходятся.

Модель Диана Мелисон вспоминала, что артист «изменял на каждых гастролях» и в итоге «бросил ее ради Нюши». Расставание она объяснила незрелостью певца к серьезным отношениям.

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