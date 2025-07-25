Альфонс Шаляпин дал совет дочери Бони: 13-летняя Анджелина тоже не хочет работать, ведь папа — миллиардер

Виктория Боня познакомила свою 13-летнюю дочь Анджелину с Прохором Шаляпиным на каникулах в Москве. Прохор посоветовал дочери Бони настраивать себя на безработную жизнь, а блогер отметила, что именно этим шоумен схож с ее дочерью. Каким будет будущее дочери Бони, которая уже сейчас ведет себя вызывающе в блоге матери, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Попытка поднять градус

По словам эксперта, то, что Виктория познакомила свою дочь с Прохором, который привык жить за чужой счет, — очень даже логично.

«Я не думаю, что девочке знакомство с Шаляпиным и с его мировоззрением, которым он очень активно делится, еще и советы дает, нанесет психологическую травму. Потому что она в таком же мировоззрении и находится с самого раннего детства. Переживать за Анджелину в этом случае не стоит», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня»,

Вместе с мамой, продолжила эксперт, Анджелина выступает перед подписчиками в интересном тандеме. Они обмениваются своим видением жизни и практически выносят эту жизнь на всеобщее обозрение. Многих пользователей соцсетей даже возмущает поведение девочки, которая зачастую воспринимает мать исключительно в роли подружки и не слушает ее.

«Она уже сейчас наработала определенную психологическую броню, и сама является очень неглупой девочкой. Что-то она взвешивает, просеивает из того, что ей сказано. Даже то, что она делает вместе с мамой в своих соцсетях, воспринимать за чистую монету не стоит. В том числе все их высказывания и диалоги. Они во многом обсуждаются заранее, так как для наработки аудитории необходимо держать интригу», — подчеркнула психолог.

Подтягивание в этот тандем третьего — Прохора Шаляпина, продолжила эксперт, это просто поднятие градуса в соцсетях.

Фото: [ соцсети ]

«Он известен своим взглядом на мир, на то, как надо жить, за счет кого надо жить, чем и поделился с девочкой, но никого здесь не удивил. Я думаю, для того, чтобы было дальше интересно смотреть на мать и дочь, они будут подтягивать таких гостей со своеобразным взглядом. Тем более, сейчас у Бони идет простройка в большей степени на дочери, потому что она яркая. И они демонстрируют нестандартные отношения», — добавила Абравитова.

Общение Бони с дочерью больше демонстрирует отношение двух подруг, подчеркнула эксперт, в которых Виктория — старшая и более опытная.

«Одна делится своим опытом, а другая, менее опытная, которая еще смотрит на мир открытыми глазами, но уже, в общем-то, достаточно с загребущими руками, я бы так сказала. В любом случае, смотреть на это даже как на психологический феномен достаточно интересно. Думаю, что кроме Шаляпина сейчас будут новые гости с новыми идеями, чтобы поставить акцент на Анджелине — как ей жить, что от нее ждать и на что ее настраивать», — заключила психолог.

Жизнь на две страны

Анджелина живет на два государства — Монако, где живет с отцом, и Лондон, где обучается в школе-интернате с упором на конный спорт. Отец девочки — ирландский бизнесмен-миллиардер Алекс Смерфит. Анджелина единственная наследница его состояния.

Несмотря на богатство семьи, Анджелина предпочитает вещи из бюджетных магазинов. Она свободно говорит на русском и английском, но родной язык начинает забывать, за что сильно переживает Боня. Анджелина также заявляла матери, что не хочет работать. Скандал попал на видео, которое разлетелось по сети.

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