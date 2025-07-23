Звездная болезнь: 9-летняя дочь Бородиной разозлила подписчиков — почему люди требуют дать ремня девочке

Подписчики Ксении Бородиной призвали ее больше времени уделять воспитанию детей. Причиной критики стал опубликованный звездой ролик, на котором младшая дочь Теона постоянно ерзает, вскакивает и кричит, пока старшая сестра Маруся пытается сделать ей прическу. Однако подобное поведение — это признак звездной болезни, а не отсутствия воспитания, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Александра Метальникова.

Эксперт подчеркнула, что дети Ксении привыкли играть на публику, так как их часто снимают, в том числе и они сами.

«В общем, это такие звездные дети. Это видно, и лично для меня это гораздо большая проблема, чем любое нестандартное поведение. Я бы даже не сказала, что оно какое-то не такое — для детей, в принципе, нормально так себя вести, и говорить, что их нужно тут же наказывать ремнем, — неправильно. Неправильно думать, что ремень вообще от чего-то помогает», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако такое поведение, продолжила психолог, действительно раздражает, но это не признак плохого воспитания, а признак звездной болезни. Кроме того, делать вывод о воспитании из-за того, что ребенок елозит — глупо, отметила эксперт.

«Кто-то может косички себе заплетать не пробовал, там всегда хочется бегать, прыгать и плясать. Особенно, если это делает другой человек — всегда очень больно. По лицу старшей дочери понятно, что она не стремится особо смягчать переживания для младшенькой. Ее я тоже не могу за это винить, может быть, ее уже сорок раз достали», — добавила Метальникова.

По словам психолога, если саму Ксению такое поведение детей не смущает и ей нормально находится в такой атмосфере, она не боится этого, то менять ничего и не стоит.

«Но точно не подписчикам об этом судить. Людям, у которых есть время комментировать чужие соцсети, у кого какое поведение и кому надо всыпать ремнем, я искренне советую завести еще своих детей, чтобы уже успокоиться, потому что свободного времени у них много», — заключила эксперт.

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