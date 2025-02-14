Алкоголь и наркотики: чем ранняя популярность может обернуться исполнительницам хита «Сигма бой»

Одна из юных исполнительниц хита «Сигма бой» Betsy (Светлана Чертищева) призналась , что пропускает учебу в школе из-за нахлынувшей популярности, что заставляет ее грустить. Известность в раннем возрасте может обернуться для артиста сломом в будущем. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, артисты, познавшие популярность в юности, нередко становятся зависимы от алкоголя и наркотиков, уходят в глубокую депрессию, кто-то превращается в неудачника, не сумев вынести того, что успех ушел. Для того, чтобы подросток не сломался, рядом с ним должны находиться ответственные взрослые. Родители обязаны создать жизненное пространство для ребенка, чтобы не упустить хотя бы основные моменты детства.

«Необходимо, чтобы детство было, подростковый мир тоже присутствовал, несмотря на то, что маленький человек занят в творческом проекте, чтобы учебный процесс шел своим чередом. Может быть, даже за счет уровня популярности», — подчеркнула Абравитова.

Психика ребенка абсолютно не готова к волне славы, на фоне чего происходит патологическая перестройка личности, добавила эксперт. Познав успех в юном возрасте, человек начинает видеть мир по-другому, не понимая, что популярность может остаться лишь в этом моменте.

«Когда волна успеха прошла, трансформировалась или остановилась на месте, то психика требует либо того же, что было, либо ей хочется повышения градуса, а жизнь не всегда так устроена. Если же успех приходит ко взрослому человеку, он уже готов ко многому, потому что у него до этого был определенный опыт, он знает, что у жизни есть много разных граней», — отметила психолог.

Ранее стало известно, почему Тимати избегает брака.