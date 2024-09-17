Алкоголь с 21 года: юрист Капштык оценил вероятность принятия закона в РФ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что планирует подготовить законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя лицами моложе 21 года. По словам политика, за нарушение предлагаемых норм будет грозить административная ответственность, сообщают РИА Новости.

Юрист Юрий Капштык рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», может ли этот закон быть одобрен и принят. По его словам, высказанное частное мнение депутата носит двойственный характер.

«Во-первых, сказывается национальный менталитет, традиции и прочее. Во-вторых, законопроект еще официально в Госдуму не поступил. На самом деле, фактически, люди в возрасте 18 лет уже несут полную дееспособность, в том числе подлежат призыву в армию, а кроме приведенного примера, могут и приобрести оружие», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что человек, призванный в армию, может иметь дело с боевым оружием, поэтому вопрос ответственности за продажу алкоголя достаточно спорный.

«А что касается административной ответственности за употребление, я считаю, что на сегодняшний день система достаточно сбалансирована. Необходимые меры по укреплению здоровья нации и пропаганде здорового образа жизни проводятся на должном уровне», — заключил Капштык.

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