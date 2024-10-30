Алкоголь в России будут продавать по 2 часа в день: не все депутаты выступили «за»

Парламентарий Султан Хамзаев выступил с предложением ограничить время продажи алкоголя в России сначала до 5 часов в день, а после до 2, пишет РИА Новости. Так он планирует сократить потребление спиртного в стране. Однако подобные меры могут, наоборот, навредить и привести к росту числа некачественного контрафактного алкоголя, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она назвала предложение своего коллеги «избыточной нормой». Бессараб напомнила, что регионы вправе самостоятельно устанавливать время продажи алкоголя, от чего также зависит наполняемость бюджета субъекта.

«Я не думаю, что запрет продавать или создавать алкогольную продукцию сделает нашу страну непьющей. Как показывает практика, чем больше доступность качественной алкогольной продукции, тем меньше народ пьет крепкий алкоголь. Не думаю, что мой коллега прав. Тем не менее, это мое личное мнение против его личного мнения», — подчеркнула депутат.

По ее словам, сокращение времени продаж алкоголя может привести к тому, что спиртным начнут торговать «из-под полы», появится некачественный контрафактный алкоголь.

«Как показала практика, такие запреты ничего не решают. Когда был введен сухой закон, я могу сказать, что в Краснодаре, Ставропольском крае было вырублено огромное количество ценнейших виноградных лоз. Виноградная лоза была фактически уничтожена, колоссальный вред был нанесен виноградарству, виноделию. В результате Россия стала потреблять больше некачественной продукции. В стране стали пить не только водку, но и самогон, более крепкий алкоголь», — заключила Бессараб.

Ранее врач назвал губительную дозу алкоголя для мужчин и женщин.