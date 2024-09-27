Пьяная смерть: названа губительная доза алкоголя в неделю

Алкоголь становится причиной смерти миллионов людей по всему миру, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какая доза алкоголя губительна для человека.

По словам специалиста, злоупотребление спиртными напитками провоцирует развитие онкологии, заболеваний печени, в том числе цирроза, гипертонической болезни, а также повышает риск возникновения инсультов и инфарктов.

«Экспертами Минздрава России рассчитана одна стандартная доза чистого алкоголя: 20 граммов для женщин, 30 — для мужчин. Это то, что не несет особой опасности. Но надо сказать, что любая доза алкоголя вредна», — отметил врач.

Терапевт Тереза Беверс в беседе с газетой The Sun заявила, что предельно опасной долей алкоголя для женщин является семь порций спиртного в неделю. Врач Осипов согласился с мнением иностранной коллеги.

«Опасная доза алкоголя — более семи порций в неделю для женщин, более 14-15 — для мужчин», — добавил заслуженный врач РФ.

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