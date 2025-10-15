Аллергия атакует не всех — эти люди в особой группе риска

В России 16 октября отмечается День аллерголога. Многие хотя бы раз сталкивались с симптомами аллергии: насморком, зудом кожи, слезотечением или даже астматическими приступами. В такие моменты возникает вопрос: почему возникла аллергия и кто в группе риска? На этот вопрос интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ответила врач аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава МО Наталья Попова.

По словам врача, аллергические заболевания могут возникать у любого человека, однако существуют определенные группы населения, которые находятся в зоне повышенного риска развития аллергических реакций.

«Дети младшего возраста особенно уязвимы перед развитием аллергических состояний. Это связано с незрелостью иммунной системы ребенка, которая активно формируется первые годы жизни. У детей часто встречаются пищевые аллергии (например, аллергия на молоко, яйца, орехи), атопический дерматит и бронхиальная астма», — пояснила аллерголог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, генетика играет важную роль в развитии аллергических заболеваний, продолжила Попова.

«Если ваши близкие родственники имеют склонность к аллергии, вероятность вашего заболевания значительно возрастает. Городская среда оказывает значительное влияние на здоровье человека. Загрязненный воздух, выхлопные газы автомобилей, пыльца растений, плесень и бытовая химия способствуют усилению воспалительных процессов в организме и повышают восприимчивость к аллергенам», — добавила врач.

Хронические болезни легких, такие как хронический бронхит, пневмония или муковисцидоз, делают организм более чувствительным к внешним воздействиям, подчеркнула эксперт.

«Такие пациенты легче реагируют на респираторные аллергены, такие как домашняя пыль, шерсть домашних животных или пылевые клещи. Аллергические реакции вызывают аллергены, основные из них — это пыльцевые аллергены, бытовая пыль и клещи домашней пыли, шерсть и перхоть домашних животных, а также продукты питания. Распространенные пищевые аллергены включают молочные продукты, рыбу, морепродукты, орехи, сою и пшеницу», — заключила Попова.

