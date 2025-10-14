Россияне тратят миллиарды на таблетки от диареи, но пьют их не по назначению: врачи раскрыли шокирующую правду

Россияне потратили почти 12 млрд рублей за лето на таблетки от диареи, передает телеграм-канал «Shot Проверка». Такая популярность препарата связана с сезонностью заболевания. Заведующая поликлиникой № 2 «Военный городок» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Елена Ревкова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, почему всплеск происходит летом и можно ли обойтись без таблеток и справиться с диареей «бабушкиными методами».

Нездоровое похудение

Как отметила эксперт, рост заболеваемости диареей в летний период имеет объективные причины: летом создаются благоприятные условия для размножения бактерий и вирусов, способных вызывать кишечные инфекции.

«Повышается риск употребления некачественной воды, скоропортящихся продуктов и блюд, приготовленных с нарушением санитарных норм», — отметила специалист.

Фото: [ Подмосковье Сегодня/Сгенерировано ИИ ]

При этом врач подчеркнула, что часть приобретаемых препаратов используется не по прямому назначению.

«Некоторые противодиарейные средства применяются неправильно, например, в попытках сбросить вес за счет уменьшения перистальтики кишечника. Подобные практики небезопасны: они могут приводить к запорам, интоксикации и нарушению микробиоты кишечника», — заявила Ревкова.

Бабушкины методы как способ лечения

Диарея может сопровождаться повышением температуры, рвотой, выраженной слабостью и обезвоживанием. В таком случае специалист рекомендует обратиться к врачу.

«В легких случаях важно обеспечить питьевой режим [вода, солевые растворы для регидратации], временно исключить тяжелую пищу и продукты с высоким содержанием клетчатки. Противодиарейные препараты применяются симптоматически, но не должны полностью заменять медицинскую диагностику», — пояснила эксперт.

Также врач уточнила, можно ли обойтись без таблеток и справиться с диареей «бабушкиными методами», к примеру, выпить крепкий черный чай или крахмальный раствор.

«При подозрении на инфекционную диарею, особенно сопровождающуюся лихорадкой и обезвоживанием, такие методы не заменяют медикаментозную терапию. При сохранении симптомов более двух дней или появлении признаков интоксикации необходимо обращаться к врачу», — заключила Ревкова.

