Новые отношения и брак: выяснилось, для чего Бурунов похудел на 15 кг

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов находится в поисках человека, который будет понимать, ценить и принимать его вместе с гастролями и съемками, заявила эзотерик Инесса Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Экстрасенс предсказала, ждет ли актера новая любовь после расставания , из-за которого он похудел на 15 кг.

По ее словам, Бурунов хочет создать такие отношения, чтобы он приходил домой, где его всегда могли бы поддержать и выслушать. Новая спутница актера может быть связана с психологией, предсказала Алиева. Она не исключила, что женщина может быть из шоу-бизнеса, но у нее будет образование в сфере психологии.

Экстрасенс увидела, что после недавнего расставания Бурунова ожидают хорошие отношения. Скоро актер может остепениться. В будущем его даже ждут брак и дети, которых у 47-летней звезды до сих пор нет. Однако семья в жизни Бурунова будет позже.

«Он пока не нашел того человека. Он хочет спокойствия в семье, чтобы его понимали и слушали, чувствовался комфорт», — заключила Алиева.

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