«Америка уже не та»: США могут выйти из переговоров по Украине

«Если влияние у него на Украину существует, и он может напугать, то нас вряд ли он может чем-то напугать. Я думаю, что он не выйдет из переговоров просто потому, что тогда ему зачтут внутри американской политики: „Ты обещал за 24 часа решить, и вот ты говорил, что все будет хорошо, а не добился никакого результата“. Трамп сейчас просто бегает и орет для того, чтобы кого-то напугать». — выразил мнение специалист.