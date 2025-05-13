«Америка уже не та»: США могут выйти из переговоров по Украине
Политолог Федоров: Трампу невыгодно выходить из переговоров по Украине
Фото: [whitehouse.gov]
Президент США Дональд Трамп не планирует всерьез выходить из российско-украинского конфликта. Его заявления связаны с желанием напугать оппонентов. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью порталу Breitbart заявил, что Трамп «в ультимативной форме» настаивает на прямых переговорах России и Украины, иначе США выйдут из процесса урегулирования.
«Это фирменный стиль Трампа, такие эмоциональные качели, „наезд-отъезд“. В 90-х годах еще наш криминал использовал такую схему, а Трамп далеко не ушел от них в своих подходах. Он также действовал, когда еще просто был олигархом, а не политическим деятелем», — подчеркнул политолог.
По его словам, таким образом американский лидер пытается повлиять на партнеров с помощью силы и страха.
«Если влияние у него на Украину существует, и он может напугать, то нас вряд ли он может чем-то напугать. Я думаю, что он не выйдет из переговоров просто потому, что тогда ему зачтут внутри американской политики: „Ты обещал за 24 часа решить, и вот ты говорил, что все будет хорошо, а не добился никакого результата“. Трамп сейчас просто бегает и орет для того, чтобы кого-то напугать». — выразил мнение специалист.
При этом США, как считает Федоров, теряют свою политическую силу на мировой арене.
«Америка уже не та. Ее прокатывают в том числе европейские партнеры. Авторитет Трампа падает в том числе и среди своих союзников. России выгодно ослабление Соединенных Штатов Америки, нам выгодны кризисные явления и в Европе. Ослабление противника всегда хорошо нам для будущего и открывает окно возможностей», — заключил политолог.
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