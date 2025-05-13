«Слабого все жалеют»: откажется ли Трамп от поддержки Зеленского из-за его ошибок

Президент США Дональд Трамп вынужден держать контакт с Владимиром Зеленским из-за слабости украинского лидера. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ранее издание National Interest сообщило, что неспособность киевского режима вовремя сменить подход в отношениях с США привела к разрыву между Киевом и Вашингтоном.

«От Зеленского отвернется не только Трамп, когда он будет не нужен. Сейчас контакты с Зеленским — это вынужденная мера. Все нормальные политики понимают откровенную политическую слабость Зеленского, и что именно он привел к причине этого конфликта своими неуместными пропагандистским поведением», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, в случае начала переговорного процесса, который приведет к разрешению конфликта, Зеленский перестанет быть нужен западным политикам.

«Зеленский слабый политик, который имеет свою картину мира. Он учится на ходу сейчас, но он совершенно никакой не мировой лидер. Ведет себя с точки зрения политики безграмотно, очень эмоционально и дерзко. То есть мудрости политической нет от слова совсем. Но ему это прощает в силу молодости и слабой позиции в конфликте. Слабого все жалеют, от этого никуда не деться», — выразил мнение политолог.

Фото: [ сommons.wikimedia/House FloorCast ]

Специалист также отметил, что и Трамп проявляет жалость в отношении Зеленского, несмотря на его неподобающее для политика поведение.

«Никакой нормальный политик так бы себя в Овальном кабинете Белого дома не вел. Однако Трамп может считать, что Зеленского можно и простить. Трамп также понимает, что Зеленский уже третий год круглосуточно находится в режиме постоянной, личной и внутренней травмы и не знает, что делать, поэтому поведение такое», — считает Маркелов.

Как отметил политолог, сейчас американцы вынуждены общаться с украинским лидером, осознавая при этом его непригодность.

«Переговорные процессы должны идти с участием Зеленского, какой бы он ни был. Маленький, слабый, инфантильный, ничего не понимающий. Безусловно, подавляющее большинство политиков переобуются в адрес Зеленского, как только отразится тренд на мир и будет поставлен диагноз, что Украина абсолютно слаба. И самое главное, что Зеленский как политик уйдет с мировой истории», — отметил эксперт.

При этом сейчас Зеленского волнует собственная судьба, поскольку мирные переговоры пошатнут его политическую деятельность, продолжил политолог.

«Он постоянно все решения принимает, исходя из того, как это отразится на его судьбе, не ослабеет ли он, не убьют ли его. А шансы то, что его убьют, хоть свои, хоть чужие, очень большие», — заключил Маркелов.

Ранее стало известно, почему Украина пытается сорвать переговоры с Россией 15 мая.