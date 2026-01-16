Американцы потребовали вернуть долги царской России: возьмут ли Европа и США из замороженных активов РФ

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск в суд США против РФ с целью взыскания долгов по облигациям времен царской России общей суммой в 225,8 млрд долларов. Истцы намерены получить эти средства из замороженных российских активов. Удастся ли американцев выиграть дело, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Георгий Федоров.

В иске указано, что Российская Федерация в 1991 году приняла на себя обязательства по суверенным долгам СССР, Временного и Императорского правительств России. Noble Capital RSD утверждает, что, несмотря на погашение большей части советских долгов, Россия до сих пор не выплатила долги по облигациям, выпущенным Императорским правительством для граждан США. Ответчиками по иску выступают Российская Федерация, Министерство финансов РФ, Центральный банк РФ и Фонд национального благосостояния. Иск подан в американский суд.

Политолог Федоров напомнил, что федеральная резервная система США была построена в том числе благодаря российским деньгам.

«Поэтому это какой-то бред, никакие долги ни они нам не вернут, ни мы им ничего не должны. Это популизм», — заявил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако возмещение из замороженных активов, продолжил политолог, в какой-то степени возможно, весь такая традиция существует.

«В свое время британцы и американцы такими делами занимались. Но вопрос в том, как это все будет происходить, и кто это будет делать. Разве что они коллективно договорятся, потому что никто отдельно на себя такую ответственность не возьмет», — заключил Федоров.

Ранее стало известно, как изменятся тарифы на ЖКУ в России в 2026 году.