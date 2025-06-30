Трамп готов ввести новые санкции против России: пойдет ли Вашингтон на убийство западной экономики

Президент США Дональд Трамп не одобрит законопроект сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма о введении пошлин в размере 500% за покупку российских ресурсов из-за торговой войны с Канадой и негативного влияния на экономику. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Ранее Грэм в интервью ABC News сказал, что Трамп поддержал введение новых санкций в отношении России. Как считает политолог Светов, такая инициатива нереализуема.

«Трамп не введет новые санкции против России. Он понимает, что сейчас у него идет голосование по законопроекту по изменению налоговой системы. И он с сенаторами-республиканцами ссориться не хочет. Поэтому он пригласил Грэма на партию игры в гольф. Он ему сказал: „Да, я думаю над этим“, но вводить законопроект в таком виде, который предлагает Грэм, не будет», — пояснил эксперт.

Как напомнил специалист, Евросоюз не принял в итоге 18-й пакет санкций против России, что говорит о новых мыслях на Западе о бессмысленности данной политики.

«Все-таки в Европе стали задумываться, что будет с их экономиками», — выразил мнение политолог.

При этом эксперт подчеркнул, что сейчас США ведут торговую войну и с Канадой. Поэтому экономическая борьба с РФ не к месту.

«Сейчас Трамп воюет с Канадой, ввод закон Грэма станет для всех головной болью. При этом Трамп может ввести санкции против РФ не в рамках закона Грэма», — заключил Светов.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвала пошлины в размере 500% пиар-ходом администрации Трампа.

«Полное эмбарго в размере 500% в отношении России больше звучит как пиар-ход. Это свойственно для администрации Дональда Трампа. В теории — звучит красиво, но на практике это невозможно реализовать, потому что европейская и американская экономики выстроят против себя огромный барьер, связанный с поступлением на территорию их экономики важных энергоресурсов из России через третьи страны. Без них европейская экономика буквально в смысле остановится, а американская экономика потерпит определенные убытки», — пояснила эксперт.

Как подчеркнула экономист, вводимые против РФ санкции не работают в той мере, которая виделась на Западе. Российская экономика показывает темпы роста в отличие от европейских стран. В частности, в Германии за последние полгода более 12 тыс. малых и средних предприятий уже обанкротились. Кроме того, по данным Евростата, цены на газ для ЕС после введения санкций против России выросли в 2,5 раза за четыре года.

«Это яркое подтверждение того, что политика выдвигаемых санкций в отношении РФ не работает», — выразила мнение специалист.

Если Евросоюз продолжит продавливать введение нового пакета санкций по повышению таможенных пошлин, то цены на российские энергоносители для европейцев вырастут еще больше — в три-четыре раза, заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, что США навязывают Ирану ядерную программу без обогащения урана.