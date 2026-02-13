Аналитики назвали дату, когда тур в Таиланд стоит аномально дешево

На рынке пакетных туров в Таиланд сложилась уникальная ценовая аномалия. Аналитики Турпрома зафиксировали единичные предложения с рекордно низкой стоимостью, но доступны они лишь на строго определенную дату.

Речь идет о заезде 27 февраля. В этот день тур можно приобрести примерно за 38 тысяч рублей на человека. Однако такие предложения носят штучный характер и исчезают из систем бронирования за считанные часы. Это не общее удешевление направления, а точечная распродажа невыбранных квот туроператоров на конкретные рейсы и в конкретные отели.

Основной ценовой тренд на ближайшие недели остается высоким. С 15 февраля стоимость туров непривычно возросла из-за пика спроса, связанного с празднованием Китайского Нового года. В этот период минимальные цены стартуют от 80 тысяч рублей и могут достигать значительно более высоких значений для комфортных отелей.

По прогнозам сервиса Травелата, снижение стоимости ожидается лишь к началу марта. При благоприятном стечении обстоятельств туристы смогут найти предложения в диапазоне от 60 до 70 тысяч рублей. Аналитики уточняют, что такие цены в первую очередь будут характерны для Паттайи — курорта, традиционно предлагающего более бюджетные варианты размещения.

На самом популярном островном направлении, Пхукете, ситуация иная. Минимальная стоимость тура с проживанием в скромном отеле категории 2 звезды стартует от 76 тысяч рублей. За комфортабельный отдых в отеле 4-5 звезд на берегу моря придется заплатить значительно больше.

Эксперты напоминают: февраль в Таиланде — разгар сухого сезона. Погода стабильно прекрасна на всех курортах: температура днем держится в пределах +30…+32 °C, ночью около +23 °C, море спокойное и прозрачное. Минус лишь один — высокая цена, обусловленная сезонным спросом, и обилие туристов, особенно в местах, популярных у китайских путешественников.

