Лучше борща и солянки: российские туристы массово бронируют билеты в Таиланд ради трех блюд

Таиланд ежегодно встречает тысячи российских путешественников, и гастрономические пристрастия соотечественников давно перестали быть секретом для местных гидов и рестораторов. При всем многообразии уличной еды, региональных супов и экзотических фруктов восемь из десяти россиян неизменно возвращаются к трем позициям. Джентльменский набор туриста: жареная рисовая лапша пад тай, кисло-острый суп том ям и фиолетовый фрукт мангостин, пишет Турпром .

Вкусовые предпочтения имеют вполне рациональное объяснение. Пад тай выбирают за плотность и баланс сладкого, соленого и кислого. После многочасового лежания на пляже это блюдо воспринимается как полноценный обед, который не хочется растягивать на час. Том ям, напротив, бодрит. Острый бульон с нотками лемонграсса и галангала сбивает жажду и возвращает тонус в условиях тропического климата.

Мангостины в этом ряду стоят особняком. Белая дольчатая мякоть, которую сравнивают с чесноком, но по вкусу напоминающую персик с виноградом, вызывает почти наркотическое привыкание. Туристы скупают фрукт на рынках горстями. Цена вопроса — 30 бат за килограмм.

Гид с Пхукета, работающий с русскими группами, признается: удивление давно сменилось привычкой. В третий и пятый приезд туристы просят порекомендовать не что-то новое, а то же самое, но «проверенное». Им важно не столько удивить рецепторы, сколько испытать чувство дежавю. Еда становится маркером отдыха, якорем, привязывающим воспоминания к запаху и текстуре.

Эксперты советуют не гнаться за изысками. Лучший пад тай продается не в ресторанах, а на уличных лотках Чианг Мая. Том ям варят по-настоящему острым в забегаловках на Самуи, куда ходят местные. Мангостины везут с рынка Ратчада в Бангкоке. Стоимость обеда из трех культовых блюд не дотягивает и до 250 бат.

