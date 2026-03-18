Английский герб и немецкий жетон: археологи нашли в Твери следы международной торговли

Центр спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН продолжает знакомить общественность с сенсационными находками, сделанными в Твери. Масштабные раскопки на Троицкой улице, проходившие в прошлом году, принесли уникальные артефакты, свидетельствующие о международных связях древнего города.

Участок раскопок расположен в непосредственной близости от берега Волги и, по реконструкции ученых, совпадает с направлением средневековой Фоминской улицы. Она вела к не сохранившемуся до наших дней деревянному храму апостола Фомы. Археологи исследовали территорию около 1000 квадратных метров и раскрыли несколько строительных периодов, обнаружив остатки сооружений XIV–XVI веков.

Исследователи предполагают, что застройка части Затьмацкого посада, находившейся ближе к кремлю, началась еще в XIV веке. А к XV–XVI столетиям здесь развернулось новое активное строительство. Из-за частых пожаров и разорений дома тверичей были небольшими — жизнь на посаде диктовала свои условия.

Что нашли археологи

В культурном слое обнаружены характерные для Средневековья предметы быта и личные вещи: нательные кресты, булавки, браслеты, литейные формы для ювелирного производства. Но главная сенсация — находки, говорящие о проживании здесь купцов с международными связями.

Особый интерес представляет нюрнбергский счетный жетон. Такие жетоны использовались в Европе для расчетов на счетной доске — своеобразные аналоги бухгалтерских костяшек. В XIV–XVII веках их массово производили в немецком Нюрнберге и экспортировали по всей Европе.

Не менее ценная находка — торговая печать с гербом Тюдоров. Этот артефакт указывает на связи тверских купцов с Англией, где династия Тюдоров правила с 1485 по 1603 год. Вероятно, печать использовалась для опечатывания товаров или документов, прибывавших с Британских островов.

Почему это важно

Обнаружение западноевропейских предметов в средневековом слое Твери — не случайность. Город стоял на важных торговых путях, связывавших Русь с Европой. Исследователи отмечают, что в тверских землях находят немало свидетельств международной торговли: от германских мечей до арабского серебра.

Счетные жетоны из Нюрнберга ввозились на Русь довольно крупными партиями. Известный нумизмат И. Г. Спасский отмечал, что они часто встречаются при раскопках, куда попадали через русских купцов, использовавших их в том числе для меновой торговли. Местное население нередко употребляло жетоны как украшения — об этом говорят отверстия на многих найденных экземплярах.

Что касается оружия и предметов воинского снаряжения, то их массовое проникновение на территорию России связано с событиями Смутного времени начала XVII века. Пистолеты, карабины, аркебузы немецких оружейных центров — Нюрнберга и Аугсбурга — широко использовались иностранными наемниками, а в русское войско попадали как трофеи.

Тайны Затьмацкого посада

Раскопки подтвердили, что Затьмацкий посад в XIV–XVI веках был вполне респектабельным районом, где селились люди, причастные к торговле. Судя по находкам, местные купцы вели дела не только с другими русскими княжествами, но и с далекой Европой. Нюрнбергский жетон и английская печать — тому подтверждение.

Исследования на этом участке будут продолжены. Ученые надеются обнаружить новые свидетельства того, как жила средневековая Тверь, через чью землю проходили торговые пути, связывавшие Запад и Восток.

