Аномалия на туристическом рынке: ОАЭ вдруг стали дешевле Египта

Российские туристы получили уникальный шанс отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах по цене бюджетного Египта. Аналитики Турпрома обнаружили временное снижение цен на путевки в ОАЭ, вызванное распродажами туроператоров, которые стремятся заполнить оставшиеся места на заезды конца февраля.

На протяжении многих лет ОАЭ считались премиальным направлением, а Египет — одним из самых доступных для россиян. Однако в конце февраля ситуация изменилась: стоимость туров в Эмираты опустилась до уровня египетских, о которых ранее сообщал Турпром. Цены на недельные туры с вылетом 26 февраля и на ближайшие даты действительно стартуют от 30 тысяч рублей с человека при размещении на завтраках.

Впрочем, эксперты предупреждают: количество таких предложений крайне ограничено, а путевки раскупаются молниеносно. Кроме того, попасть по минимальной цене в Дубай практически невозможно — доступные варианты сосредоточены в менее популярных у российских туристов эмиратах, таких как Фуджейра и Шарджа.

Турпром приводит конкретные примеры. В эмирате Фуджейра отель Fortune City Tower 4* предлагают примерно за 32 тысячи рублей с человека. Правда, это городской отель, расстояние до общественного пляжа составляет около 5 километров, что потребует дополнительных расходов на такси. В Шардже Citymax Hotel 3* также стоит около 32 тысяч рублей, но до пляжа ехать 7 километров, к тому же в этом эмирате действует «сухой закон».

Если же говорить о Дубае, минимальная цена на ту же дату в отеле Studio M Arabian Plaza Hotel & Hotel Apartments 3* стартует от 38 тысяч рублей. Расстояние до пляжа — 4,3 километра. Как только речь заходит о размещении на первой линии в Дубае, цены взлетают в разы. Например, тур в отель voco Dubai The Heart Of Europe By IHG 5* обойдется уже от 62 тысяч рублей.

Эксперты советуют туристам внимательно изучать детали предложений, а не гнаться за низкой ценой. Бюджетные варианты почти всегда предполагают компромисс в локации. Отдых в городском отеле без собственного пляжа кардинально отличается от классического пляжного отпуска, а ежедневные поездки на такси сводят на нет всю экономию.

Ранее путешественник рассказал о мошенничестве в Египте.