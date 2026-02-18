Аномалия туристического рынка: югорчанам стало выгоднее лететь в Дубай, чем на российский курорт

Туроператоры из Сургута проанализировали февральские цены и пришли к неожиданному выводу: отдых в Арабских Эмиратах обойдется югорчанам дешевле, чем поездка на популярный курорт «Роза Хутор» в Сочи. Данные исследования приводят местные СМИ.

Жительница Сургута Ольга Степанова поделилась своими расчетами. Она отметила, что максимальная стоимость перелета в ОАЭ сейчас составляет 40 тысяч рублей, тогда как билет в Сочи стоит от 50 тысяч. При этом в Дубае в феврале температура воздуха достигает 26 градусов тепла, а вода в Персидском заливе прогревается до 23 градусов.

«Я всегда хожу в отпуск в январе — феврале. И друзья многие это время выбирают. Летом и в Югре тепло. Так почему бы не сократить унылое зимнее время? Проверила информацию от туроператоров. Да, максимальная стоимость перелета в ОАЭ — 40 тысяч. В Сочи от 50. Это при том, что в Дубае в это время до 26 градусов тепла и вода в Персидском заливе до 23 градусов. Есть ветер, но нам ли его бояться? В Сочи сейчас не до пляжного отдыха. А на лыжах я и дома покатаюсь», — рассуждает Ольга Степанова из Сургута.

По словам туроператоров, югорчане в зимний период также активно выбирают Вьетнам, Таиланд, Китай (где недавно ввели безвизовый режим) и Филиппины. Руководитель одной из сургутских турфирм Елена Соловьева пояснила, что из региона есть прямые рейсы в Дубай — они выполняются каждую субботу с сентября по май. По ее словам, туристов привлекают семь эмиратов на любой вкус, бюджетный пляжный и городской отдых.

Самым бюджетным направлением сейчас остается Египет, а самым дорогим — Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. Туроператоры напоминают, что и зимой, и летом отпуск выгоднее планировать заранее.

Ранее сообщалось, что туры в ОАЭ подешевели до уровня Египта.