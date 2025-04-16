Аномальная магнитная буря накрыла Землю днем 16 апреля: прогноз по часам

Сильнейшая магнитная буря обрушилась на Землю днем 16 апреля. Ее пик завершится вечером, но геомагнитные возмущения продлятся еще не один день. Подробный прогноз по часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по часам

Аномальная магнитная буря начнется на Земле в среду, 16 апреля. На 15.00 придется ее пик. Возбуждения магнитосферы достигнут 6-го уровня (сильная магнитная буря). Буря начнет ослабевать к концу дня и достигнет 3-го уровня (слабая магнитная буря), но с 21:00 вновь повысится до 5 уровня (умеренная буря).

С полуночи четверга, 17 апреля, до 9:00 уровень магнитной бури будет сохраняться на уровне 4 (малая буря). Небольшая передышка ожидается с 12:00 до 18:00, после чего буря вернется к 4-му уровню ровно на сутки. Далее, с 21:00 18 апреля до 21:00 20 апреля уровень бури опустится до 3-го(слабая).

Опасность бурь и меры защиты

В период активности магнитных бурь многие люди замечают ухудшение самочувствия. Например, головные боли, повышение или понижение артериального давления, учащение пульса, головокружения.

Для того, чтобы влияние геомагнитных возмущений ощущалось в меньшей степени, врачи советуют снизить уровень физической нагрузки и стресса. Также необходимо пить больше воды и отказаться от тяжелой и жирной пищи в пользу более легкой и полезной. При серьезном ухудшении самочувствия следует обратиться за медицинской помощью.

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