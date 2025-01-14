Аномальная погода ожидается в Подмосковье на этой неделе

На неделе с 15 по 17 января жителей Москвы и Московской области ожидает потепление со снегом, гололедицей и метелью. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам эксперта, в среду ожидается облачная погода, ночью возможен небольшой, а местами умеренный, снег. Днем также небольшие осадки.

«Температура ночью в столице составит -3…-1, днем от 0 до +2 градусов. В Подмосковье ночью -6…-1, днем -3…+2 градуса. Ветер западной четверти, 6-11 метров в секунду. Также сохранится гололедица», — добавил Ильин.

Облачность и небольшие осадки в течение дня ожидаются также в четверг, 16 января. По прогнозу синоптика, температура ночью составит -4…+1, а днем поднимется до +1…+4 градусов. Ветер западный и северо-западный, 3-8 метров в секунду.

«В последний рабочий день недели, 17 января, сохранится облачность. Ночью временами возможны небольшие осадки, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха -1…+4. Днем поднимется до +1…+6 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду», — заключил эксперт.

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