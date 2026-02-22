Антарктика под угрозой, а Канары бастуют: путеводитель Fodor’s предупредил туристов об опасных направлениях

Авторитетный американский путеводитель Fodor’s опубликовал ежегодный антирейтинг направлений, которые в 2026 году туристам рекомендуют посещать с осторожностью или вовсе временно исключить из планов. Речь идет не о запретах, а о предупреждении: в этих местах чрезмерный туристический поток создает критическую нагрузку на экосистему, инфраструктуру и качество жизни местных жителей.

В «красный список» Fodor’s на 2026 год вошли семь направлений по всему миру. Среди них — кенийская Момбаса, страдающая от перегруженных дорог, проблем с утилизацией мусора и активной незаконной застройкой побережья. Антарктика, принявшая уже 120 тысяч путешественников, оказалась под угрозой из-за уязвимости своей экосистемы. Канарские острова и Мехико охвачены протестами местных жителей, недовольных ростом цен и нагрузкой на инфраструктуру из-за наплыва гостей.

Итальянский остров Изола Сакра может пострадать из-за планов строительства нового порта вблизи древнего некрополя. Высокогорный регион Юнгфрау в Швейцарии сталкивается с износом туристических троп и транспортными коллапсами. А Национальный парк Глейшер в США переполнен желающими увидеть тающие ледники, что парадоксальным образом ускоряет их деградацию.

Попадание направления в список Fodor’s — сигнал для путешественников: их ждут переполненные достопримечательности, очереди, завышенные цены, пробки и общая стрессовая атмосфера вместо расслабленного отдыха. Более того, туристы сами становятся свидетелями или невольными участниками нанесения экологического ущерба, что неизбежно снижает качество впечатлений.

Эксперты советуют российским туристам взвешенно подходить к планированию поездок в пиковые сезоны на такие востребованные курорты, как Анталия, Хургада, Пхукет, Красная Поляна, Бали и Дубай. Грамотный выбор времени для отпуска и менее раскрученных локаций поможет избежать негативных последствий овертуризма и сделать отдых по-настоящему комфортным.

