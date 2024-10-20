Вредное ПП: заслуженный врач РФ назвал неочевидную опасность молочных продуктов

О пользе кисломолочных продуктов известно многое, они считаются одним из столпов правильного питания. Однако далеко не всем творог и кефир несут пользу. О вреде кисломолочных продуктов интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

По его словам, кисломолочные продукты как полезны, так и вредны. Каждый из них можно оценить с точки зрения вредоносности для определенных людей. Так, например, кефир может вызывать нарушения пищеварения и оказывать ослабляющее действие на кишечник. Сыры вредны высоким процентом жирности. Врач предупредил и о вреде самого молока, которое может вызывать аллергию. У людей с лактазной недостаточностью молоко способно спровоцировать нарушения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Творог, отличающийся высоким содержанием белка, оказывает негативное влияние на почки, подчеркнул Осипов. Также его потребление может приводить к остеопорозу.

«Исключением из этого является простокваша и йогурт, однако все эти продукты должны использоваться только при нормальном сроке годности», — заключил эксперт.

Ранее врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева заявила, что в течение нескольких дней после истечения срока годности может храниться пастеризованное молоко.