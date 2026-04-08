Апокалипсис на пороге: сбудется ли предсказание Ванги о конце света 12 апреля 2026 года

Ясновидцы считают, что 12 апреля 2026 года произойдет очень странное, даже пугающее событие. Мистики же называют это концом света, Ванга предсказала разделение мира на свет и тьму. Нумеролог, эксперт в сфере магии Евгения Белова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», стоит ли ждать конца света в эту дату.

По ее словам, не стоит бояться предполагаемого конца света, который предсказали 12 апреля.

«С уверенностью, даже со стопроцентной гарантией могу сказать: Российская Федерация и весь мир будут отмечать 12 апреля День Космонавтики. Возможно, конечно, для кого-то этот праздник и является символом конца света, например, для сторонников теории плоской Земли, но в целом это светлый, красивый, гордый праздник, символ величия нашей страны. А катаклизмов, Апокалипсиса, Рагнарека и прочих глобальных „концов света“ ждать не стоит ни 12 апреля, ни в какую-либо другую обозримую дату», — сказала она.

Эксперт отметила, что на самом деле Ванга не пророчила конец света на эту дату.

«Великая провидица Ванга не оставила после себя записей своих пророчеств, и все, что прописывается сейчас ей, было преподнесено ее помощницей, как она уверяла, со слов Ванги. Таким образом, болгарской ясновидящей можно приписать все, что угодно, при этом доказательств принадлежности пророчества именно Ванге не будет. Истолковать эти слова, даже если они действительно принадлежат Ванге, можно самыми разными способами», — считает Белова.

Эзотерик посоветовала готовиться к предстоящим праздникам и не обращать внимания на смутные предсказания.

