Надкусанное Солнце и звездный ливень: что можно будет увидеть в небе в 2026 году

Жителей России и Подмосковья в 2026 году ждут сразу несколько редких небесных шоу, которые можно будет наблюдать невооруженным глазом. Научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» в Московской области Стас Короткий в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выделил три главных события года: яркое сближение Венеры и Юпитера 9 июня, солнечное затмение 12 августа и пик метеорного потока Персеиды в ночь с 12 на 13 августа.

Соединение Венеры и Юпитера

Вечером 9 июня в небе над Россией произойдет тесное соединение Венеры и Юпитера — две самые яркие планеты окажутся очень близко друг к другу.

«Для неподготовленного наблюдателя это будет выглядеть как одна очень яркая „двойная“ звезда низко над западным горизонтом после заката. Никаких телескопов не нужно, достаточно выйти в относительно открытое место, где не мешают дома и деревья», — пояснил астроном.

Лучшее время для наблюдений — первый час после заката Солнца, примерно с 22:30 до 23:30 по московскому времени. Если погода будет безоблачной, явление хорошо увидят и в Москве, и в Московской области, и в большинстве регионов европейской части России. Астроном советует заранее найти точку с открытым западным небом — набережную, возвышенность или двор без плотной застройки.

«Такие тесные соединения ярких планет случаются не каждый год. Это хороший повод показать детям живую астрономию: можно сразу объяснить, что это не звезды, а настоящие планеты нашей Солнечной системы», — отметил Короткий.

Фото: [ istockphoto.com/demaerre ]

Солнечное затмение и «звездный дождь» Персеид

Вечером 12 августа жители России увидят частичное солнечное затмение. В Московском регионе Луна закроет заметную часть солнечного диска.

«В Подмосковье затмение будет наблюдаться ближе к закату, Солнце окажется „надкусанным“ с одного края. Максимальная фаза придется на вторую половину дня, точное время станет известно ближе к дате, но ориентироваться можно на промежуток около 18–19 часов по Москве», — рассказал Короткий.

Астроном напомнил о правилах безопасности: смотреть на Солнце можно только через специальные солнечные очки или светозащитные пленки, обычные солнцезащитные очки и закопченное стекло не подходят. Наблюдать затмение удобно из любых открытых пространств — парков, площадей, пригорков.

Практически сразу вслед за затмением наступит второе яркое событие августа — пик метеорного потока Персеиды в ночь с 12 на 13 августа.

«Персеиды традиционно считаются самым зрелищным „звездным дождем“ года. В ясную ночь можно увидеть десятки ярких метеоров в час. Они будут „выстреливать“ из района созвездия Персея, но пролеты заметны по всему небу», — отметил эксперт.

Лучшее время для наблюдений — после полуночи и до предрассветных часов, подальше от ярких фонарей и городской засветки. В Подмосковье подойдут поля и опушки за пределами крупных городов, дачные участки и пригороды.

