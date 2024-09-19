Аппарат ИВЛ за неправильную консерву: обнаружена новая «суперспособность» ботулизма

Грибной сезон в России закончится только в ноябре, и сейчас любители «тихой охоты» во всю орудуют в лесах. Во многих семьях принято заготавливать грибы на долгий срок — сушить и консервировать их на зиму. Однако при их неправильной обработке домочадцы могут заболеть ботулизмом. Главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как любителям домашних солений избежать опасного заболевания.

Возбудители (споры) ботулизма главным образом содержатся в почве. Так, если некачественно очистить грибы, можно закатать их в банку вместе со спорами. По словам Осипова, заразиться ботулизмом можно именно при употреблении консервированных грибов. Жареные или вареные подобной опасности не несут.

«Когда хозяйка при консервации неправильно проводит термическую обработку и самих продуктов консервации, и банок, споры ботулизма сохраняются, и при употреблении человек может заразиться. Я бы посоветовал промышленные консервы. При домашнем консервировании может возникнуть оплошность», — подчеркнул врач.

При заготовке грибов на зиму необходимо тщательно очистить их, чтобы частицы земли не попали в банку. Домашняя термическая обработка не разрушает споры ботулизма, а при отсутствии кислорода они все равно прорастают и вырабатывают токсин, констатировал эксперт. Бывает, что при нарушении технологии консервирования банка со временем вздувается, но это происходит не всегда — запах и цвет консервов может оставаться нормальным.

Также врач Осипов перечислил симптомы заражения ботулизмом, в основном они неврологические. В этот перечень входят двоение и туман в глазах, нарушение речи, частичный паралич языка, мышц лица. В случае заболевания происходит поражение легких, возможны двигательные нарушения.

«Чем позже после попадания ботулотоксина в организм возникают симптомы, тем заболевание протекает легче. При тяжелом течении пациента подключают к аппарату ИВЛ», — заключил врач.

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