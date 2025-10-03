Компания Apple по требованию Минюста США удалила из App Store приложение ICEBlock, предназначенное для отслеживания местонахождения сотрудников иммиграционной службы (ICE), заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди. Однако существует интерес, возможен ли через американскую технику деанон (сбор информации) любого пользователя Сети. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, есть ли у Apple возможность следить за обычными гражданами.

По данным телеканала Fox News, ICEBlock пользовалось широкой популярностью: с его помощью пользователи могли анонимно делиться информацией о передвижениях агентов ICE. Американские власти ранее указывали, что подобные сервисы создают угрозу для сотрудников ведомства и фактически помогают нелегальным мигрантам уклоняться от задержания. Как отметила эксперт Бастрыкина, смартфоны с доступом в интернет, в частности Apple, обладают большим объемом информации о пользователе.

«Они определяют его текущее местоположение, предыдущие перемещения, хранят данные о местах, которые он посещает, о покупках в интернет-магазинах, история браузера также доступна. Поэтому закрыть эту информацию от смартфона не получится. Избежать такой открытости данных можно только в случае, если вообще не использовать мобильный телефон», — пояснила специалист.

Однако, как подчеркнула эксперт, вся личная информация пользователей считается конфиденциальной и ее разглашение преследуется по закону.

«И здесь пока есть неоднозначные трактовки использования маркетинговой информации о потребительских предпочтениях и покупках пользователя. Несмотря на то, что официально у компаний нет разрешения от пользователей собирать о них подобную информацию, она давно стала доступной аналитическим компаниям, которые с ее помощью разрабатывают маркетинговые стратегии продвижения товаров», — заключила Бастрыкина.

