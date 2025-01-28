Apple выпустила iOS 18.3: что появилось нового и стоит ли устанавливать

Компания Apple выпустила iOS 18.3. Первое в 2025 году обновление доступно для iPhone XS и последующих моделей. Какие нововведения ждут владельцев техники от Apple — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Исправление ошибок

В iOS 18.3 откорректировали работу сводки уведомлений (Notification Summaries) на базе Apple Intelligence. Ранее искусственный интеллект (ИИ) ошибочно анализировал публикации в приложениях СМИ и генерировал фейки. Теперь функция полностью отключена для новостных и развлекательных приложений до момента устранения неисправности. Другие сводки, сгенерированные ИИ, начали помечать курсивом.

Кроме того, функцию Notification Summaries теперь легко настраивать с экрана блокировки. Для этого достаточно провести пальцем по уведомлению и нажать кнопку «Параметры», чтобы перейти к опции отключения сводок.

Также Apple устранила ошибку, из-за которой клавиатура могла исчезать при инициировании текстового запроса к Siri. Компания справилась и с проблемой воспроизведения звука до окончания песни при закрытии приложения Apple Music.

Как уверяют разработчики, в новой версии iOS было исправлено несколько десятков уязвимостей.

Новые и возвращенные функции

Visual Intelligence в iPhone 16 теперь умеет добавлять событие в календарь с плаката или флаера, а также идентифицировать растения и животных. Запустить функцию можно в «Настройках» или при долгом нажатии кнопки Camera Control;

Повтор операции при повторном нажатии на знак равенства возращен в приложение «Калькулятор»;

Apple Intelligence включен по умолчанию, если установлен английский язык в Siri и iOS.

Как установить iOS 18.3

Для установки iOS 18.3 на iPhone необходимо зайти в «Настройки», раздел «Основные», далее — «Обновление ПО». Можно выбрать опцию «Обновить сейчас» или «Обновить сегодня ночью», во втором случае телефон должен иметь достаточный заряд к вечеру. Перед установкой рекомендуется проверить свободный объем памяти на устройстве, а также отключить VPN. После скачивания система предложит перезагрузить iPhone, после чего обновление завершится.

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