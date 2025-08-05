Арбуз, кулаки и осколки: что устроил режиссер Лабутин в московском баре и чем это грозит

В ночь с 3 на 4 августа в одном из баров Москвы на Автозаводской улице произошел инцидент с участием театрального режиссера Виталия Лабутина. По данным телеграм-канала Mash, мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош, в ходе которого пострадали несколько человек. Что известно об инциденте, и кто еще из именитых звезд устраивал драки в людных местах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пострадали бар и люди

Очевидцы утверждают, что Лабутин вел себя агрессивно: грубил другим посетителям, оскорблял охрану и разбил арбуз об сцену — после чего один из гостей поскользнулся. Когда дебошира вывели из заведения, он выбил стеклянную дверь, повредил часть потолка и повредил собственный автомобиль ударами кулака.

В результате инцидента двое получили травмы: одного из присутствующих поранили осколки стекла, а девушка получила удар по лицу. Самого Лабутина доставили в отдел полиции. Комментировать случившееся он отказался.

Эксперт юридической компании «Право-Сити» Степан Углов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что из-за этого инцидента режиссера могут привлечь сразу к нескольким видам ответственности. В частности, если ресторану причинен ущерб, администрация может требовать компенсации. Это касается не только испорченной мебели или разбитой посуды, но и упущенной выгоды, например, если заведение пришлось закрыть на время.

«Для этого ресторан может подать гражданский иск в районный суд, где истец обязан обосновать размер ущерба и доказать причинно-следственную связь между действиями нарушителя и наступившими последствиями», — пояснил эксперт.

Кроме того, Лабутину может грозить ответственность за мелкое хулиганство. Например, за ругань, неадекватное поведение или агрессию — его ожидает штраф или до 15 суток ареста. Также могут применяться и другие статьи КоАП РФ, если он повредил чужое имущество или находился пьяным в общественном месте.

Фото: [ REGIONS/Александр Смолин ]

По словам Углова, если ущерб оказался большим или пострадали люди — гости или персонал — возможно возбуждение уголовного дела.

В зависимости от обстоятельств это может быть: «Хулиганство» (статья 213 УК РФ), «Умышленное повреждение имущества» (статья 167 УК РФ), «Причинение вреда здоровью» (статьи 115–118 УК РФ в зависимости от тяжести увечий). По статье 115 УК РФ Лабутину может грозить до двух лет лишения свободы. Также могут рассматриваться и другие статьи, если появятся дополнительные детали.

«Таким образом, в подобных случаях возможно одновременное привлечение к гражданской, административной и, при наличии оснований, уголовной ответственности», — заключил Углов.

Работал в Москве и Берлине

Виталий Лабутин — театральный и кинорежиссер, автор аудиоинсталляций и мультимедийных проектов. Родился в 1982 году в Москве. Окончил ВГИК по специальности «Режиссура игрового фильма», а также прошел обучение в Мастерской Индивидуальной Режиссуры (МИР-5) под руководством Бориса Юхананова, художественного руководителя Электротеатра Станиславский.

Творческая деятельность Лабутина охватывает широкий спектр форм — от экспериментального театра и документального кино до интерактивных инсталляций и звуковых пространств. Его работы отмечены приверженностью к прогрессивной мультимедийной эстетике и погруженному восприятию.

Среди ключевых проектов: «Кибер-Пушкин» — digital-опера в Электротеатре Станиславский; «UFO» по пьесе Ивана Вырыпаева; «В стеклах витрин» — танцевальный перформанс-бродилка совместно с театром «Балет Москва»; «Танец Дели» — иммерсивный спектакль в клубе Mutabor с участием хореографов из Москвы, Петербурга и Цюриха.

В 2017 году работал в Берлине над аудиовизуальной инсталляцией в рамках международного проекта DAU. В том же году представил свою первую театральную постановку в Электротеатре Станиславский — «Ты космос, детка» (в рамках проекта «Орфей»). Спектакль отличался использованием 3D-проекции и виртуального персонажа, взаимодействующего с актрисой.

Фото: [ istockphoto.com ]

С 2017 по 2020 годы создал ряд интерактивных арт-объектов, пять аудиоинсталляций, рекламные кампании для брендов одежды, а также иммерсивный проект «Кино-Dating», в котором зрители сами становились героями происходящего внутри специально разработанной мультимедийной среды.

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