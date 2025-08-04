Беременная невеста Тимати оголила грудь в соцсетях, пока он отдыхал с моделями в Турции: кого рэпер выбирает в жены

Уже больше двух лет Тимати состоит в отношениях с моделью Валентиной Ивановой. Пара не делает громких заявлений, однако регулярно появляется вместе — как на мероприятиях, так и в социальных сетях. Недавно беременная девушка артиста снялась с обнаженной грудью, однако фотосессия прошла без будущего отца ребенка. В то же время рэпера видели в Турции в компании моделей. Он присутствовал на роскошной вечеринке в отеле Vogue Hotel в Бодруме. Что известно об отношениях с Валентиной и о бывших рэпера — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Новая пассия

Первоначально в Сети фигурировала информация, что Валентина родилась в 2004 году, и на момент начала романа с Тимати ей было всего 18 лет. Однако позже журналисты обнаружили в базе ЕГРН данные, согласно которым Иванова родилась 15 октября 1993 года, пишет Super.ru. Таким образом, разница в возрасте между ней и Тимати составляет около пяти лет, а не семнадцать, как предполагалось ранее.

Неожиданным оказалось и то, насколько быстро Валентина завоевала симпатию матери артиста — Симоны Юнусовой. В одном из интервью она прямо заявила, что девушка искренняя, открытая и хорошо относится к Тимати. Для сравнения: с предыдущими возлюбленными сына — Анастасией Решетовой и Аленой Шишковой — Симона открыто конфликтовала.

Фото: [ соцсети ]

Третий ребенок

Уже в апреле в Сети появилось видео, где Валентина сообщает Тимати о положительном тесте на беременность. Также в соцсетях Симоны Юнусовой появилось фото с отдыха, где Валентина позирует в облегающем платье — пользователи обратили внимание на округлившийся живот. Прямых комментариев к снимку не было, но кадр быстро разошелся по телеграм-каналам как подтверждение беременности.

После возлюбленная Тимати приняла участие в «беременных» фотосессиях. Для создания эффектных кадров в стиле тотал-вайт Валентина позировала в атласном белом бюстгальтере с широкими бретельками и длинной струящейся шелковой юбке аналогичного цвета. Макияж был выполнен с акцентом на глаза и с использованием коралловой помады для губ. Волосы были разделены пробором набок и свободно обрамляли лицо. Девушка находится на последнем триместре беременности.

Много романов, но ни одного брака

Алена Шишкова

С 2012 по 2015 год Тимати встречался с моделью и вице-мисс Россия 2012 Аленой Шишковой. В 2014 году у пары родилась дочь Алиса (19 марта). Несмотря на расставание, артисты поддерживают дружеские отношения и вместе участвуют в жизни дочери.

Анастасия Решетова

С 2015 по 2020 год Тимати состоял в отношениях с моделью Анастасией Решетовой, первой вице-мисс России 2014. В октябре 2019 года у них родился сын Ратмир. После расставания Решетова в интервью говорила о послеродовой депрессии и непростом эмоциональном состоянии, а также о том, что уход из отношений стал шагом к личной свободе.

Фото: [ сommons.wikimedia/Mark Nakoykher ]

Екатерина Сафарова

В 2021 году Тимати принял участие в телешоу «Холостяк» и в финале выбрал модель Екатерину Сафарову. Однако уже в 2022 году пара рассталась. Совместных детей у них не было, а подробности расставания в медиа не обсуждались.

Ранее стало известно, что рэперу Макану грозит до двух лет тюрьмы за уклонение от армии.