Свыше 16 тыс. жителей Курской области остались без света после ударов ВСУ по региональным электроподстанциям, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Киев продолжил атаки по территории РФ, несмотря на обсуждение рамочного соглашения по прекращению конфликта. Россия нанесет Украине справедливый ответный удар, отметил политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Кроме того, прошедшей ночью Минобороны РФ совокупно было уничтожено 65 украинских БПЛА в Воронежской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Брянской, Липецкой, Тамбовской областях и в Крыму. Политолог Федоров уверен, что за ударами, в том числе по курским подстанциям, стоит Вашингтон, несмотря на то, что СМИ активно обсуждают рамочное соглашение по прекращение конфликта на Украине, разработанное США с РФ.

«Американцы действуют пряником и кнутом, это их старая технология. С одной стороны, они пытаются делать вид, что договариваются, обсуждают соглашения. С другой стороны, понятно, что Украина абсолютно зависимое государство, которое находится под внешним управлением, поэтому все эти удары так или иначе санкционированы Вашингтоном», — отметил эксперт.

При этом Россия будет и дальше продолжать контакты с США, невзирая на варварскую политику американцев. Но и атаки ВСУ не останутся без ответа — будут произведены удары по украинским объектам, заверил политолог.

По словам Федорова, сложившаяся ситуация показывает, что ждать заключения договора о прекращении украинского конфликта в этом году не стоит. Хотя издание Politico ранее писало, что рамочное соглашение планируется подписать до конца текущей недели. Перемирие, прекращение огня и достижение определенных договоренностей возможно в период с конца февраля до начала весны 2026 года, считает эксперт.

