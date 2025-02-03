Аренда жилья в Московском регионе дешевеет: стало известно, где выгоднее снять квартиру

Стоимость аренды жилья в Подмосковье продолжает расти, а в столице медленно снижается. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.

По его словам, статистика показывает, что динамика ставок аренды в Москве и Московской области на протяжении последних пяти месяцев отличается.

«Если в столице после завершения сезона высокого спроса ставки перешли к снижению (показатели упали на 6-12%), то в Подмосковье они (пусть и медленнее), но продолжили расти. Это связано с перетоком спроса — многие потенциальные арендаторы больше не смогли потянуть столичные ставки и решили искать съемное жилье в городах Московской области», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако за последние 30 дней, то есть с начала 2025 года, продолжил он, заметных изменений пока не произошло.

«Расценки колеблются в достаточно узких границах. Динамика средних цен не превышает 1 процентного пункта и для недельных, и для месячных срезов», — добавил Попов.

Эксперт подчеркнул, что в ближайшие несколько месяцев также ожидается рост стоимости аренды жилья, в том числе и в столице.

«В феврале-марте на рынке почти всегда происходит локальное оживление. Часть арендодателей в конце календарного года меняет расценки, не все арендаторы с ними соглашаются, они начинают подбирать новые варианты, это приводит к активизации спроса. Скорее всего, это на какое-то время приведет к прекращению снижения средних ставок в столице. В Подмосковье сложившийся тренд — медленный рост на 1,0-1,5% в месяц — сохранится», — заключил руководитель Циан.Аналитики.

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