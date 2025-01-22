Какие профессии в Москве и Подмосковье будут особенно востребованы в 2025 году: список и зарплата

В 2025 году в Подмосковье будет наблюдаться дефицит врачей, дворников и продавцов-консультантов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Профессии с повышенным спросом

Она отметила, что список наиболее дефицитных профессий в 2025 году в Московской области будет не сильно отличаться от прошедшего года.

«Пользующиеся повышенным спросом профессии можно разделить на несколько групп: массовые (преимущественно в розничной торговле, логистике, общепите), рабочие и производственные, а также в медицине. Первая тройка самых дефицитных профессий в Московской области за последние два года осталась прежней, поменялось лишь их расположение», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Это дворник, продавец-консультант/продавец-кассир и врач. Именно в них, продолжила Игнатова, сосредоточен основной дефицит кадров.

«В перечисленных дефицитных профессиях конкуренция за рабочие места второй год подряд держится на минимальных значениях — меньше 1 активных резюме на одну вакансию. Трудовой резерв, из которого могла бы дополнительно быть почерпнута эта недостающая часть рабочей силы, — его просто нет», — добавила директор по исследованиям.

Еще одна группа профессий — преимущественно рабочие и производственные, а также торговый персонал — по итогам 2024 года также сохранили свой статус остро дефицитных в Московской области: повар, администратор магазина/торгового зала, автослесарь/автомеханик, мерчандайзер, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, фармацевт-провизор, слесарь, сантехник, товаровед, уборщица, уборщик, маляр, штукатур, оператор производственной линии и сварщик.

Фото: [ медиасток.рф ]

«В них дефицит усугубился по сравнению с 2023 годом, уже в 2024 на одну вакансию в регионе приходилось менее двух активных резюме. По всем признакам в 2025 году скорее всего они останутся в числе самых дефицитных. По итогам 2025 года также можно ожидать закрепление позиций «синих воротничков» в числе профессий с повышенным спросом. Востребованность только растет, и она сохранится в будущем году», — подчеркнула Игнатова.

Востребованные вакансии и оплата

Средняя заработная плата вакансий в Москве и Подмосковье:

Продавец-консультант и продавец-кассир — 58700 рублей;

Водитель — 112700 рублей;

Менеджер по продажам и менеджер по работе с клиентами — 94500 рублей;

Упаковщик, комплектовщик — 88900 рублей;

Кладовщик — 80600 рублей;

Повар, пекарь и кондитер — 60800 рублей;

Оператор call-центра, специалист контактного центра — 47500 рублей;

Бухгалтер — 77000 рублей;

Курьер — 129900 рублей;

Разнорабочий — 73500 рублей;

Врач — 100000 рублей;

Администратор магазина, администратор торгового зала — 67300 рублей;

Грузчик — 68800 рублей;

Администратор — 57100 рублей;

Слесарь, сантехник — 77900 рублей;

Оператор производственной линии — 75800 рублей;

Официант, бармен, бариста — 71900 рублей;

Сервисный инженер, инженер-механик — 92800 рублей;

Уборщица, уборщик — 48100 рублей;

Электромонтажник — 80200 рублей.

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