Арест квартир грозит неплательщикам в Заиграевском районе Бурятии

В Заиграевском районе Бурятии сложилась критическая ситуация с оплатой коммунальных услуг. Сумма накопленных жителями долгов перевалила за 100 млн руб., что создало прямую угрозу стабильной работе котельных в преддверии зимнего сезона.

О серьезности положения сообщила глава района Лариса Волкова по итогам оперативного совещания с представителями жилищно-коммунального хозяйства. Для решения проблемы разработан комплекс жестких мер в отношении тех, кто уклоняется от платежей.

«Сейчас разработан комплекс мер воздействия на злостных неплательщиков. В ход пойдут все предусмотренные законом механизмы, вплоть до ареста имущества и квартир», — подчеркнула она.

Волкова пояснила, что такие решительные шаги необходимы для того, чтобы гарантировать тепло и свет добросовестным плательщикам.

В настоящее время коммунальщики активно готовятся к зиме и продолжительным новогодним каникулам. Ключевыми задачами являются формирование достаточного топливного резерва и своевременная оплата электроэнергии.

«Сейчас мы вместе с коммунальными службами активно ищем и прорабатываем все возможные источники для решения этой проблемы», — добавила глава района.

Лариса Волкова призвала граждан ответственно подойти к вопросам оплаты и заранее внести платежи за декабрь, а также погасить имеющуюся задолженность. Она также проинформировала о том, что коммунальные предприятия запустят специальные акции по сбору средств на закупку топлива, и призвала жителей в них участвовать.

«Проблема долгов — это общая беда, и решить ее мы можем только сообща — сказала Волкова, призвав активных жителей проводить разъяснительную работу среди своих соседей: «Зима не время для отсрочек», — заключила она.

