Рэпер Птаха погасил крупные долги перед государством

Известный российский исполнитель Давид Нуриев, более известный как Птаха, рассчитался с накопившимися административными штрафами и долгами по ЖКХ. Общая сумма выплат превысила 300 тыс. руб., сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное управление ФССП.

По информации судебных приставов, за рэпером числилась значительная задолженность. Помимо административных штрафов на сумму свыше 300 тыс. руб., артист годами не платил за жилищно-коммунальные услуги, в результате чего долг перед управляющей компанией составил более 22 тыс. руб.

После того как деньги от должника поступили на депозитный счет службы, приставы направили их потерпевшим сторонам. Напомним, в конце ноября стало известно, что из-за систематической неуплаты «коммуналки» Нуриев лишился права распоряжаться одной из своих квартир в Москве, что и стало, вероятно, поводом для скорейшего погашения всех долгов.

