«Аспаркам», «Дротаверин» и «Цитрамон» под запретом: Росздравнадзор отзывает опасные партии лекарств

Росздравнадзор объявил об отзыве и запрете на обращение нескольких партий популярных лекарственных препаратов, включая средство для неотложной помощи при сердечных приступах. Инициатором изъятия одной из партий выступил ее производитель — компания «Биосинтез». Об этом сообщает издание «Ока. FM».

Речь идет о партии раствора для инфузий «Аспаркам-L» (серия 20924), применяемого при острых состояниях, таких как приступ аритмии. Основанием для отзыва, как сообщается, стали зафиксированные побочные реакции при его применении. Все аптеки обязаны изъять указанную серию из продажи, поместить ее в карантин и уведомить об этом контролирующее ведомство.

Одновременно Росздравнадзор запретил оборот еще двух препаратов: таблеток «Дротаверин» (серия 180325) и «Цитрамон П» (серия 180722). В отношении последнего, как установила проверка, были выявлены существенные нарушения стандартов качества. Среди них — присутствие посторонних примесей, неравномерное распределение действующего вещества в таблетках и другие несоответствия.

Все указанные партии должны быть немедленно изъяты из оборота во всех аптечных учреждениях страны.

