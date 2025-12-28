Птичий вирус вышел из-под контроля: ученые бьют тревогу и говорят про зараженное молоко

Мировое научное сообщество публично выражает серьезную тревогу в связи с беспрецедентным по масштабам распространением высокопатогенного птичьего гриппа, пишет MSK1.Ru . Вирус, прежде считавшийся локальной проблемой птицеводства, вышел из-под контроля, превратившись в глобальную угрозу для дикой природы, сельского хозяйства и потенциально — для человека.

Ключевой показатель опасности — географическое распространение: штамм H5N1 был обнаружен на всех шести континентах, включая ранее нетронутую Антарктиду.

«Сейчас это глобальная проблема. Как болезнь диких животных, она полностью вышла из-под контроля. Она свирепствует по всему миру, и нет никакого эффективного метода сдерживания, кроме как просто наблюдать за тем, как она заражает огромные популяции животных», — заявил профессор молекулярной и клеточной вирусологии в Университете Глазго, доктор Эд Хатчинсон.

Статистика подтверждает его слова цифрами, которые звучат катастрофически. Только в США вирус привел к заражению свыше 80 миллионов голов домашней птицы, а вспышки были зафиксированы на более чем 1000 молочных ферм.

Хатчинсон указывает на новый тревожный вектор: значительная часть молока в стране может содержать генетический материал вируса. Пастеризация его уничтожает, но работники ферм и потребители сырого молока остаются в группе высокого риска.

В Южной Америке от H5N1 массово гибнут морские львы, что угрожает целым популяциям. Российские эксперты разделяют глобальные опасения. Главный внештатный эпидемиолог минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов в комментарии «БИЗНЕС Online» заявил, что появление нового штамма H5N5, который уже унес человеческую жизнь, стало бы катастрофой, к которой нет готового иммунитета.

Наибольшую же практическую пользу для понимания динамики угрозы представляет исследование индийских ученых. Их моделирование показало критическую «точку невозврата»: как только число зараженных людей превысит 10 человек, сдержать распространение вируса станет практически невозможно.

Врач-вирусолог Елена Малинникова предупреждает, что при преодолении межвидового барьера птичий грипп может вызвать пандемию с высокой летальностью, которая для штамма H5N1 в прошлые годы достигала 48%. Сейчас мир наблюдает не просто вспышки среди птиц, а формирование постоянного природного резервуара опасного патогена по всей планете, что кардинально меняет уровень риска и требует принципиально новых, скоординированных на глобальном уровне мер ответа. Впрочем, ВОЗ и локальные организации не спешат комментировать тревожные данные исследователей.

Ранее стало известно, что в Минздраве призвали самарцев перестать вызывать «скорую» при высокой температуре.