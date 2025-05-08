Аспекты белой волшебницы и богини: психолог раскрыла, что скрывается за дерзким образом экстрасенса Ангелины Изосимовой

Деревенская ведьма или, как она сама себя называет, «колдовка» Ангелина Изосимова со второго раза смогла попасть в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», выиграв во втором сезоне «Реванша». Среди сильнейших ведьма уже не раз показала себя достойно, даже победив в схватке с «крашами» телезрителей — Олегом Шепсом и Артемом Красновым. Что скрывается за образом дерзкой и жесткой женщины, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

Ведьма знаменита своими быстрыми начитками. И неспроста, ведь, по словам психолога, у Ангелины очень необычная структура личности — она может «заболтать» кого угодно.

«Она бунтарка и революционерка, стремиться делать все по-новому и не делать два раза одно и то же, тем же образом. У нее действительно хорошие задатки и шоуменские, и магические. Также есть задатки наставницы, но достаточно жесткой. Она очень жесткая, но справедливая», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако ведьма — не тиранша, продолжила эксперт, так как достаточно хорошо настроена на отношения, людей и тонко их чувствует.

«Ей достаточно легко дается воплощать какие-то вещи в материальном мире и то, что она работает в этой сфере, и учится обращаться с тонкими энергиями, это как раз ее кармический жизненный рост», — добавила Метальникова.

Фото: [ Кадр из видео телепередачи «Экстрасенсы. Битва сильнейших» ]

У Ангелины есть склонности к щедрым и даже расточительным партнерам, отметила эксперт.

«Маловероятно, конечно, что она искала кого-то, кто ей поможет, или ее находили такие люди, которые говорили ей: «бросай все, я тебе помогу». И не всегда, наверное, они оправдывали ее ожидания или делали это недостаточно структурно. Эта проблема тоже есть, что ей в первую очередь нужна структура, но эта жесткость, беспристрастность и справедливость — это наработанная жизнью история», — продолжила психолог.

Присущая ей отстраненность вступает в противоречие с женственностью и настроенностью на отношения.

«Кроме того, она достаточно меркантильная женщина, не буду скрывать. Она все просчитывает — отношения, людей, выгоды. Это не плохо и не хорошо, просто считается, что женщина не должна этого делать. Но мужчины это делают сплошь и рядом. У Ангелины очень мужской склад характера, она может быть структурной и упорядоченной, серьезной женщиной. То есть — либо вы делаете так, как я сказала, либо вас здесь не будет», — добавила Метальникова.

Фото: [ Кадр из видео телепередачи «Экстрасенсы. Реванш» ]

Также колдовка имеет хорошие аспекты звездности и известности. Судя по тому, что огромная аудитория видит ее на телеэкранах — она их успешно реализовала.

«И, как ни странно, у нее аспекты белой волшебницы, белой богини. То есть, если вы ищите к кому обратиться из «Битвы экстрасенсов», то я могу смело порекомендовать Ангелину. Однако ей не стоит ради восстановления справедливости подключать темные и низкие энергии. Для того, чтобы вселенская справедливость была восстановлена, ей необходимо использовать лишь светлую и чистую любовь. Этого будет достаточно», — отметила Метальникова.

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