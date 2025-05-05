Новая звездная пара или очередной пиар: Олег Майами и Нюша «строят» любовь на шоу «Сокровище императора»

Певица Нюша и певец Олег Майами не смогли бы построить крепкие и гармоничные отношения на проекте «Сокровище императора», заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова. По словам эксперта, эта пара была бы слишком неустойчивой и не смогла бы продержаться долго.

Олег Майами стал новым участником реалити-шоу «Сокровище императора». Зрители увидели его в воскресном выпуске, который вышел на ТНТ 4 мая. Уже в первой серии артист начал проявлять романтический интерес к другой участнице — певице Нюше, которая совсем недавно развелась с супругом Игорем Сивовым. Она также не скупилась на ответный флирт. Напомним, что и в первом сезоне реалити зрителям довелось увидеть сразу несколько романтических историй: вновь вспыхнувшие чувства между ведущей Ольгой Бузовой и ее бывшим молодым человеком Давидом Манукяном, а также появляющиеся искры между Евгением Ершовым и Марией Погребняк. Однако не одна из пар не сложилась после завершения съемок.

Любовь или пиар?

По словам психолога Абравитовой, любовь может случиться между людьми в любом месте, на любом шоу и в любых обстоятельствах.

«Даже если люди вообще и не предполагали, не собирались в данный момент обращать внимания на любовь. Конечно, все бывает, и я допускаю, что это действительно любовь. Хотя надо понимать, что Майами, конечно, известный ловелас», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Такие романтичные обстоятельства, как ток-шоу, продолжила она, могут быть площадкой, на которой хочется романтики, а также произвести впечатление как на противоположный пол, так и на зрителей.

«Возможно, он стремится создать себе такие обстоятельства игры и жизни. То есть, если есть свободная, красивая девушка, то почему бы ее не очаровать. Но надо понимать, что Нюша — женщина с опытом. Она немножечко разбирается в мужчинах, поэтому не будем думать, что ее можно сходу окрутить. Она женщина умная и разберется — любовь это или нет», — добавила Абравитова.

Фото: [ Кадр из видео телепрограммы «Сокровище императора» ]

С другой стороны, отметила эксперт, подобные обстоятельства все-таки делают людей немного более открытыми для проявления чувств.

«Когда существует определенное маленькое сообщество, жесткая конкуренция и жесткие правила, человеку хочется за что-то цепляться, искать чудесное, волшебное, доброе и открытое. В таких обстоятельствах есть определенная доля беззащитности для тех, на кого направлена манипуляция, которая маскируется под любовь», — подчеркнула психолог.

В любом случае, это сознательный или же несознательный пиар со стороны Олега Майами.

«Конечно, это будет играть в его пользу, как бы там не сложились обстоятельства. Заодно и для Нюши это тоже будет определенный акцент на них как на участниках игры, а также как на исполнителях. Не стоит забывать, что артистам всегда нужен пиар, но все-таки надежда на то, что это настоящие эмоции и чувства, остается», — добавила Абравитова.

Фото: [ Кадр из видео телепрограммы «Сокровище императора» ]

Жесткая конкуренция

Если бы Нюша и Олег все же стали парой, их отношения были бы крайне неустойчивыми, так как, по словам психолога, они оба артисты, которые выступают «на одной площадке».

«Если бы он, например, был драматический артист, а она эстрадная певица — еще можно было бы представить, но тут жесткая конкуренция и, конечно, эти вещи играют большую роль. Есть исключения из правил и действительно существуют такие достаточно стабильные пары, но их очень мало», — продолжила эксперт.

По «классике жанра», продолжила Абравитова, такие пары не выдерживают и достаточно быстро распадаются, потому что внутри имеется высокая степень напряжения.

«Особенно если кто-то из этой пары не имеет семейную начинку. Нюша семейный человек, ей действительно нужна пара, ей нужно строить гнездо, семью, и мы видим это по ее жизни. Что касается Майами — это полигамный мужчина, который привык к тому, что девушки, обожательницы меняются — и можно ни в чем себе не отказывать», — подчеркнула психолог.

В таком случае, внутри пары достаточно сложно удержаться. Необходимо очень сильно любить человека, чтобы не изменять.

«Нужно, чтобы человек стал для партнера всем миром, чтобы даже не появлялась мысль об измене, и романтический, сексуальный интерес не выходил за пределы этой пары. Поэтому я не вижу будущего у такой пары», — заключила Абравитова.

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