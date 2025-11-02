Астраханцы ищут альтернативы из-за роста цен на такси

В Астрахани установились новые цены на услуги такси. Как выяснилось, короткая поездка продолжительностью от 5 до 10 минут теперь в среднем обходится пассажирам в 222 руб. Согласно новым тарифам, минимальная стоимость поездки начинается с 200 руб. Плата за каждый километр пути составляет 21,75 руб., а минута простоя оценивается в 9 рублей.

Эксперты не ожидают снижения стоимости такси в ближайшей перспективе. По мнению аналитиков, высокие тарифы поддерживаются целым рядом факторов. Среди ключевых — сезонный рост спроса, увеличение расходов на содержание автопарков и повышение зарплат водителей.

Еще одним значимым изменением для отрасли станет новый закон, который вступит в силу 1 марта 2026 года. С этой даты работать в сфере такси смогут только автомобили марок, наладивших производство на территории России. Это нововведение окажет дополнительное влияние на рынок пассажирских перевозок города.

Ранее сообщалось, что новые правила для такси способны изменить вторичный рынок.