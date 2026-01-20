Астрономы выяснили, почему астероиды класса С не выживают после сближения с Солнцем

Астрономы давно задавались вопросом: почему среди астероидов, рискующих подлететь особенно близко к Солнцу, практически нет представителей самого распространенного класса С — темных, богатых углеродом тел? Новое исследование международной команды из Швеции и Финляндии, опубликованное в журнале Icarus , дает ответ: такие небесные камни попросту «сгорают» под воздействием чудовищного нагрева.

Ученые обратили внимание на странное поведение таких объектов, как астероид 322P/SOHO 1, который, сближаясь со звездой, демонстрирует кометоподобную активность, но без настоящей комы и хвоста. Они предположили, что его и подобные ему тела (например, (3200) Фаэтон) — это каменные глыбы, выбрасывающие пыль из-за нагрева. Однако углеродистые астероиды на таких орбитах почему-то не встречались.

Для проверки гипотезы ученые воссоздали в лаборатории экстремальные условия близости к Солнцу. В качестве материала они использовали аналог вещества метеорита Оргей — хрупкого CI-хондрита, почти наполовину состоящего из гидратированных силикатов, то есть минералов со «встроенной» в их структуру водой. Образцы поместили в вакуумную камеру и подвергли мощному световому излучению, имитирующему солнечное на расстоянии от 10 до 37 миллионов километров.

Эксперимент показал, что при таком стремительном и сильном нагреве «запертая» в минералах вода мгновенно превращается в пар, что приводит к взрывному разрушению породы изнутри. Также зафиксировано выделение углекислого и угарного газов, что говорит о распаде органических соединений. Скорость потери массы образцов оказалась сопоставимой с активностью астероида 322P/SOHO 1.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что углеродистые астероиды действительно не «выживают» при слишком тесных встречах со звездой. Те же объекты, которые мы наблюдаем на таких орбитах, могут являться лишь выжженными остатками — «пропеченными головешками» некогда более крупных темных тел. Гравитация Солнца их не разрывает, но солнечный жар буквально взрывает их собственными скрытыми запасами воды и летучих веществ.

