Ученые зафиксировали рекордный за 20 лет поток солнечных протонов

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировали резкий рост потока солнечных протонов в околоземном пространстве. Показатели достигли уровня, который не наблюдался на протяжении последних двух десятилетий.

По данным ученых, плотность потока протонов с энергией выше 10 МэВ — одного из ключевых международных индексов солнечной активности — поднялась до отметки около 7000 единиц. Такой уровень стал максимальным с 2003 года, когда были зарегистрированы наиболее мощные геомагнитные события начала XXI века.

В Лаборатории напомнили, что более высокие значения в последний раз наблюдались в конце октября 2003 года после чрезвычайно сильной солнечной вспышки. Тогда эти процессы предшествовали одной из крупнейших магнитных бурь за всю современную историю наблюдений.

Нынешний всплеск активности связан с недавней вспышкой на Солнце, ставшей первой в 2026 году, достигшей максимального класса X. Уже на следующий день после нее специалисты зафиксировали значительный рост потока заряженных частиц, который быстро вышел на рекордные уровни.

Астрономы обратили внимание, что подобная ситуация выглядит особенно необычной на фоне в целом спокойного состояния Солнца в последние месяцы. По их оценке, столь мощный выброс протонов при относительно невысокой общей активности светила является крайне редким явлением и пока не имеет однозначного объяснения.

Ранее сообщалось, что геомагнитная активность усилилась из-за мощной солнечной вспышки.