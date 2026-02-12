Атака 106 дронов по регионам РФ: сорвутся ли переговоры с Украиной после удара

Переговорный процесс между Украиной и Россией не сорвется, несмотря на масштабную комбинированную атаку ВСУ по ряду регионов России. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Удар по мирным жителям

В ночь на четверг, 12 февраля, ВСУ осуществили атаку на ряд регионов России, задействовав ракеты и беспилотные летательные аппараты. Под удар попали Белгородская, Тамбовская и Волгоградская области. В результате массированной атаки украинских беспилотников над российскими регионами силы ПВО перехватили и уничтожили 106 БПЛА, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В Мичуринске Тамбовской области из-за атаки дронов пострадали два человека, о чем сообщил глава региона Евгений Первышов в телеграм-канале. Ударом были повреждены несколько зданий, произошло возгорание сетевого магазина. Мэр Мичуринска Максим Харников в своем телеграм-канале подчеркнул, что пострадали объекты инфраструктуры, зафиксированы очаги возгораний, в связи с чем в городских школах отменили учебные занятия. Кроме того, повреждения получил учебный корпус промышленно-технологического колледжа: в мастерских начался пожар, который оперативно ликвидировали. Пострадавших среди учащихся и персонала нет. Как пишут очевидцы в Сети, взрывы были слышны и в селе Турмасово в Тамбовской области.

В Волгоградской области возгорание произошло после падения обломков беспилотников на территории объекта Министерства обороны вблизи поселка Котлубань, пишет ТАСС. Власти начали эвакуацию местных жителей. По предварительной информации, пострадавших и повреждений гражданских объектов не зафиксировано.

Переговорам конец

Политолог Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что ответ на действия ВСУ будет адекватным с военной точки зрения. Удары российских войск достигнут объектов энергоснабжения и стратегически важных точек в одной из областей Украины.

«Также будет сигнал послан по дипломатическим каналам о том, что украинцы пытаются влиять на переговорный процесс», — пояснил эксперт.

При этом переговорный процесс сорван не будет, поскольку большие политические силы заинтересованы в завершении конфликта, прогнозирует политолог.

«Такие атаки — постоянная история, ранее совершались террористические атаки по жилым кварталам и в Белгороде, и в других регионах страны», — заключил Федоров.

Ранее стало известно, кто может договориться о мире с РФ на посту президента Украины.