Атомная война никогда не была так близка — Россия изменила свою ядерную доктрину: кто первый попадет под удар

Президент России Владимир Путин провел постоянное совещание по ядерному сдерживанию, участники которого обсудили обновление «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания». Политолог Юрий Светов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что после изменений в ядерной доктрине вероятность использования такого мощного оружия стала возможна. Однако довел до этого Запад.

В начале СВО Европа постоянно твердила, что Россия совсем скоро применит тактическое ядерное оружие на Украине. Однако Москва не пошла на этот шаг, заявляя, что будет действовать в соответствии с ядерной доктриной, напомнил эксперт. Теперь ситуация изменилась.

«Во-первых, Украина получила самолеты F-16, которые могут быть носителями ядерного оружия. Во-вторых, ракеты, которые стали поставлять Киеву, тоже могут иметь ядерные боеголовки. Кроме того, во всю начались массовые атаки на Россию с применением беспилотников, а США и ряд стран НАТО заявили о возможности поставить на Украину дальнобойное оружие, способное наносить удары по стратегическим объектам в глубине России», — объяснил Светов.

На совещании Путин сказал, что Москва может применить ядерное оружие в случае массовой атаки на Россию средствами воздушно-космического нападения, в том числе крылатыми ракетами и беспилотниками. Политолог считает, что после такого заявления президента РФ Запад четко должен понимать, что если они позволят киевскому режиму использовать их оружие против России, то ответ будет соответствующий.

«Больно нам, России, потому что мы вынуждены воевать со страной, которая еще вчера была с нами вместе. Больно украинцам, потому что они ввязались по чужой воле в войну, которая им не нужна. А американцам и европейцам не больно. Пока они не почувствуют собственную боль, они не изменят своего поведения», — подчеркнул Светов.

По его словам, теперь вероятность применения ядерного оружия не нулевая. Главный вопрос заключается в том, против кого оно будет направлено — против Украины или стран Запада. Эксперт отметил, что первая цель доктрины — показать россиянам, что наша страна готова защищаться.

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