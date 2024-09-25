«Международная безопасность не укрепится»: политолог назвал последствия уничтожения ядерного оружия

Ежегодно 26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Существуют различные группы активистов, которые выступают за уничтожение ядерного оружия, а также целые государства, готовые их поддержать. Не так давно в России резко раскритиковали принятый Генассамблеей ООН «Пакт будущего» в связи с «опасными положениями» в содержании. А 23 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что в России готовы начать испытания ядерного оружия в случае, если их начнут США.

Возможна ли полная ликвидация ядерного оружия в мире и при каких условиях, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Андрей Кортунов.

«Сейчас существует международный договор, который поддерживает значительная часть стран мира. Правда, в него не включились основные ядерные державы, поэтому практическая ценность его пока что не очень велика. Но вопрос о ядерном оружии нельзя рассматривать в отрыве от вопроса о перестройке системы международных отношений», — пояснил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его словам, при отсутствии ядерного оружия международная безопасность, скорее всего, не укрепится, а, наоборот, ускорит свое разрушение.

«Ядерное оружие является фактором, который так или иначе сдерживает крупные военные конфликты между ведущими державами мира. Если мы говорим о ядерном разрушении, то мы должны рассматривать его в контексте формирования нового мирового порядка, который был бы основан уже не на балансе сил, а на балансе интересов различных участников мировой политики и экономики», — добавил Кортунов.

Таким образом, если мир будет двигаться в направлении стабилизации международной ситуации, появятся возможности сначала для прекращения гонки вооружений, а потом и для постепенной ликвидации ядерного оружия. Но, по всей видимости, это произойдет не очень скоро, заключил он.

Ранее политолог Светов заявил, что обычные европейцы начали уставать от Украины.