Ацетон в напитке «Алоэ вера»: как оказать первую помощь, если случайно выпили

В одном из магазинов «Магнит» в Новой Москве была обнаружена партия напитка «Алоэ вера», предположительно, содержащего ацетон, сообщает Mash. Отмечается, что от употребления напитка из этой партии пострадал ребенок. Подробнее об инциденте и опасностях ацетона для здоровья — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первоначально «Магнит» отказался от немедленных комментариев по поводу произошедшего. Позже представители сети сообщили, что вся партия напитка «Алоэ вера» будет снята с реализации. Кроме того, будет проведено внутреннее расследование и внеплановая проверка поставщика.

Исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что употребление напитка с неизвестным химическим составом представляет серьезную угрозу для здоровья, особенно у детей.

«Если в жидкости действительно присутствуют органические растворители, такие как ацетон или сходные по действию вещества, они обладают выраженным раздражающим и токсическим эффектом. При контакте со слизистой оболочкой ротовой полости, глотки и пищевода возможно развитие химического ожога, сопровождающегося болью, отеком, нарушением глотания и дыхания», —пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При попадании в желудок, продолжила она, токсичные соединения могут вызывать тошноту, рвоту, боли в животе, угнетение центральной нервной системы и метаболические нарушения.

«Первая помощь должна быть оказана незамедлительно. Необходимо тщательно прополоскать рот и горло чистой водой. Запрещено вызывать рвоту и давать активированный уголь без назначения врача, так как это может усилить повреждение слизистых оболочек. Допустимо дать небольшое количество воды для разбавления вещества, если пострадавший в сознании и не испытывает затруднений при глотании», — добавила Сысоева.

Фото: [ istockphoto.com/LaylaBird ]

При появлении боли, осиплости голоса, кашля, рвоты, нарушении дыхания или ухудшении общего состояния требуется немедленное обращение за медицинской помощью и госпитализация, заключила врач.

Адвокат по уголовным делам, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что происшествие с напитком является грубейшим нарушением закона «О защите прав потребителей». А именно статьи 7, которая прямо обязывает продавца обеспечивать безопасность товара для жизни и здоровья потребителей.

«Обнаружение опасных для здоровья веществ, таких как ацетон, в продукте питания — это не просто нарушение санитарных норм. Данный факт подпадает под состав преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности"), по которой может грозить до 6 лет лишения свободы со штрафом или же до 10 лет лишения свободы при смерти двух и более человек», — пояснила эксперт.

