Атучин дал план действий при отказе в бесплатной медпомощи: от письменного отказа до суда

Адвокат Александр Атучин в интервью aif.ru объяснил алгоритм действий для пациентов, столкнувшихся с незаконным отказом в медицинской помощи по полису ОМС. Он подчеркнул, что такие ситуации не редкость, но часто разрешаются в пользу пациента при грамотном подходе.

Эксперт назвал первый и ключевой шаг — потребовать письменного оформления отказа с указанием причины. По его словам, это меняет отношение персонала, так как является сигналом о возможной проверке. Следующий этап — обращение в страховую компанию, чей номер указан на полисе. Атучин отметил, что по закону страховая обязана защищать права пациента и ее вмешательство часто быстро решает вопрос.

Если это не помогло, следует жаловаться в территориальный фонд ОМС, который контролирует медучреждения. В срочных случаях адвокат рекомендует не отказываться от платной помощи, но обязательно сохранить все документы для последующего взыскания расходов через суд. Атучин также напомнил, что полис ОМС — это гарантированное законом право, а не «услуга, если повезет».

